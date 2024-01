Le Los Angeles Times va licencier au moins 115 personnes dans sa rédaction

Le Los Angeles Times a annoncé mardi qu’il licenciait au moins 115 personnes – soit plus de 20 % de la salle de rédaction – dans le cadre de l’une des plus importantes réductions d’effectifs de l’histoire de cette institution vieille de 142 ans.

Cette décision intervient alors que l’on prévoit une nouvelle année de lourdes pertes pour le journal.

Ces réductions étaient nécessaires parce que le journal ne pouvait plus perdre 30 à 40 millions de dollars par an sans progresser vers l’augmentation du lectorat, ce qui lui permettrait de générer de la publicité et des abonnements pour soutenir l’organisation, a déclaré le propriétaire du journal, le Dr Patrick Soon-Shiong.

Des changements drastiques sont nécessaires, a-t-il déclaré, notamment l’installation de nouveaux dirigeants qui se concentreraient sur le renforcement du journalisme du média pour qu’il devienne indispensable à un plus grand nombre de lecteurs.

« La décision d’aujourd’hui est douloureuse pour tous, mais il est impératif que nous agissions de toute urgence et prenions des mesures pour bâtir un journal durable et prospère pour la prochaine génération. Nous nous engageons à le faire », a déclaré Soon-Shiong.

Parmi les éditeurs concernés par les suppressions figuraient le chef du bureau de Washington, Kimbriell Kelly, le chef adjoint du bureau de Washington, Nick Baumann, le rédacteur économique Jeff Bercovici, le rédacteur en chef de livres Boris Kachka et le rédacteur musical Craig Marks. Le bureau de Washington ainsi que les départements de photographie et des sports ont connu des réductions spectaculaires, notamment chez plusieurs photographes primés. L’unité vidéo était évidée.

Ce retrait intervient près de six ans après que Soon-Shiong et sa famille ont acheté le Times et le San Diego Union-Tribune à Tribune Publishing pour 500 millions de dollars. L’achat de Soon-Shiong a marqué le début d’une période de croissance et d’embauche, mettant fin à plus d’une décennie de coupes budgétaires et de diminution de l’ambition journalistique.

Avec le nouveau propriétaire local, le Times a entrepris de reconstruire et de fournir une couverture solide de la Californie et de l’Ouest.

Mais les vents contraires économiques, qui se sont intensifiés lorsque la pandémie de COVID-19 a effacé plus de 60 millions de dollars de revenus publicitaires, ont perturbé le redressement. Le Times a maintenu sa salle de rédaction de plus de 500 personnes jusqu’à l’été dernier, lorsqu’un autre recul spectaculaire de la publicité, provoqué par les troubles sociaux à Hollywood, a aggravé la situation financière.

« La réalité économique de notre organisation est extrêmement difficile », a déclaré Chris Argentieri, président et chef de l’exploitation du Times, dans une note adressée au personnel annonçant les licenciements. “Malgré la volonté de notre propriétaire de continuer à investir, nous devons prendre des mesures immédiates pour améliorer notre situation de trésorerie.”

Le secteur de l’information s’est détérioré ces dernières années, alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux pour se divertir et s’informer. Les médias établis, notamment NBC News, ABC News, CNN, le Washington Post, Condé Nast et Buzzfeed News, ont tous licencié du personnel au cours de l’année dernière. Plus de 2 500 emplois dans le journalisme ont disparu en 2023, selon un récent rapport.

La famille Soon-Shiong a vendu le journal de San Diego en juillet.

Dr Patrick Soon-Shiong en 2018. (Maison Christina / Los Angeles Times)

L’annonce de mardi fait suite à une semaine de tensions entre la direction et la guilde des rédactions à propos des coupes budgétaires imminentes.

Soon-Shiong a exprimé sa déception que la guilde n’ait pas travaillé avec la direction pour élaborer un plan qui, selon lui, aurait permis de sauver des emplois. Au lieu de cela, la guilde a rejeté l’offre de l’entreprise et a concentré son énergie sur une grève d’une journée vendredi, ce qui, a déclaré Soon-Shiong lors d’un entretien, “n’a pas amélioré la situation”.

Plus de 350 membres du personnel – soit environ 90 % des journalistes couverts par la guilde – ont refusé de travailler vendredi pour protester contre les réductions imminentes.

Dans sa note, Argentieri a déclaré que les managers avaient offert une période de sept jours pour accepter des volontaires pour les rachats, à condition que les dirigeants de la guilde acceptent d’assouplir temporairement les dispositions du contrat qui exigent des licenciements pour cibler ceux qui ont le moins d’ancienneté. Mais la guilde a rejeté cette offre.

Le président de la Media Guild of the West, Matt Pearce, a déclaré que 94 postes couverts par la guilde faisaient partie de la réduction des effectifs. Parmi eux figurait le président de l’unité de guilde du Times, Brian Contreras, qui a annoncé son départ sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« C’est une journée sombre au Los Angeles Times », a écrit Pearce, un journaliste du Times, dans un courriel adressé aux membres, soulignant qu’un quart des membres de la guilde ont perdu leur emploi. « De nombreux départements et clusters de la rédaction seront durement touchés. »

Les dirigeants de la guilde avaient fait pression sur les dirigeants pour qu’ils proposent des rachats. Lundi, 10 démocrates californiens du Congrès se sont joints à la mêlée, appelant Soon-Shiong et Pearce à trouver des moyens collaboratifs pour réduire les effectifs du journal, y compris le recours aux rachats.

Mais certains membres du Congrès qui avaient tendu la main s’étaient auparavant opposés à une législation qui pourrait aider les journaux locaux à rester solvables, a déclaré Soon-Shiong. Les lois adoptées au Canada et en Australie exigent que les géants du Web tels que Google et Facebook rémunèrent les éditeurs de presse lorsqu’ils diffusent les articles d’un média, ce qui constitue une nouvelle source de revenus.

« L’ironie est qu’une presse libre n’est pas libre », a déclaré Soon-Shiong.

L’action de mardi intervient sept mois après le licenciement de plus de 70 membres du personnel. Ces réductions ont touché de manière disproportionnée les journalistes de couleur, et les deux parties avaient précédemment déclaré qu’elles souhaitaient trouver une meilleure solution.

“Les propriétaires de notre journal ont promis de recruter des journalistes talentueux issus de divers horizons afin que notre personnel reflète la ville que nous couvrons, dans l’État le plus peuplé du pays”, ont déclaré les dirigeants des caucus de la guilde qui représentent les Noirs, les Latinos, les Asiatiques et le Moyen-Orient. et des journalistes sud-asiatiques ont déclaré mardi dans un communiqué. « Ces réductions proposées nuiraient gravement aux progrès progressifs réalisés. »

Le Times a toujours eu du mal à diversifier son personnel pour mieux refléter une région aussi diversifiée que la Californie.

Le syndicat a également déclaré que Soon-Shiong avait injustement cherché à blâmer la guilde pour les licenciements.

“Cette réduction des effectifs est le fruit d’années de stratégie médiocre, de l’absence d’un éditeur et d’une absence de direction claire”, a déclaré la guilde dans un communiqué. « Nous croyons toujours au Los Angeles Times et au rôle important qu’il joue dans une démocratie dynamique. Mais un journal ne peut pas jouer ce rôle lorsque ses effectifs sont réduits à néant.»

Le contrat de guilde, qui a été négocié en 2019 et reste en vigueur, décrit une procédure qui permettra toujours aux membres du personnel non concernés de se porter volontaires pour un rachat. Si cela se produisait, certaines des personnes averties mardi pourraient être épargnées.

Ceux dont les emplois ont été supprimés resteront sur la liste des salariés jusqu’au 25 mars.

Bien que les réductions aient été sévères, Argentieri a déclaré dans sa note que les plans initiaux prévoyaient de licencier encore plus de personnel. “Après avoir consulté nos responsables éditoriaux et nos actionnaires, la société a réduit le nombre d’employés concernés”, a écrit Argentieri.

Soon-Shiong a exprimé sa profonde frustration face au leadership passé et aux tentatives de création des studios du Los Angeles Times pour présenter le journalisme du journal à un plus grand nombre de consommateurs par le biais de documentaires et de podcasts.

Il a déclaré avoir reconnu il y a plusieurs mois que l’ancien rédacteur en chef Kevin Merida, parti ce mois-ci, et plusieurs rédacteurs de haut rang mis en place par Merida ne faisaient pas leur travail. Soon-Shiong a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de renouveler le contrat de Merida, qui devait expirer ce printemps.

Merida a déclaré qu’il avait quitté le journal en raison de désaccords avec Soon-Shiong sur son rôle de rédacteur en chef, la stratégie, ainsi que l’ampleur des licenciements imminents. La rédactrice en chef Sara Yasin a démissionné cette semaine, rejoignant une autre rédactrice en chef, Shani Hilton, qui a démissionné la semaine dernière.

Soon-Shiong s’est dit de plus en plus consterné par le manque de progrès en matière de lectorat et par d’autres décisions, telles que la suppression, l’été dernier, des programmes sportifs et des scores des box-offices de l’édition imprimée, qui ont rendu les lecteurs furieux, entraînant des milliers d’annulations d’abonnements.

“J’ai été très bouleversé lorsque j’ai appris, après coup, que nous avions retiré les résultats sportifs”, a déclaré Soon-Shiong.

Dans un communiqué, le propriétaire a déclaré que les pertes que sa famille a absorbées ces dernières années ont « dépassé les 100 millions de dollars en dépenses opérationnelles et en capital ».

Soon-Shiong a laissé entendre qu’il avait un nouveau rédacteur en chef en tête, mais a déclaré qu’il était prématuré de faire une annonce.

Il a également repoussé le récit selon lequel le Times était en pleine tourmente.

« Nous ne sommes pas dans la tourmente. Nous avons un vrai projet», a-t-il déclaré. « Nous avons l’opportunité de mettre à profit tous les investissements que nous avons réalisés et de trouver un moyen de repositionner [The Times] en un journal durable et prospère pour la prochaine génération.