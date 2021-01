Les responsables du comté de Los Angeles ont arrêté près de 200 personnes samedi, y compris des participants à une « fête échangiste » dans un entrepôt orné de lits et de poteaux de danseurs, dans le cadre d’une répression massive des événements souterrains de « super-étalage ».

Le groupe de travail Superspreader du département du shérif de Los Angeles a arrêté 182 adultes dans deux lieux commerciaux pour avoir enfreint les ordres de verrouillage de l’État samedi au milieu de la flambée des cas de COVID-19.

La répression intervient alors que la Californie continue d’être un point chaud du coronavirus avec plus de 2,7 millions de cas de COVID et plus de 30000 décès depuis le début de la pandémie. Dans le seul comté de Los Angeles, il y a 932 697 cas de virus et une personne meurt toutes les huit minutes du COVID.

Le groupe de travail a été alerté au sujet d’une « fête échangiste » réservée aux adultes dans la 61e rue du centre-sud, où des invités d’âge moyen faisaient la fête sans souci, habillés à neuf en talons, robes et costumes.

Les officiers ont interrompu l’événement en criant sur les haut-parleurs de leurs voitures d’escouade: «La fête est terminée!

Le bureau du shérif a partagé des photos choquantes montrant de longues files de fêtards en attente de citations après que leurs événements clandestins aient été éclatés samedi.

Une vue à l’intérieur de la fête de l’entrepôt des échangistes révèle que les invités n’ont pas réfléchi à la crise des coronavirus, mais se sont déchaînés dans des lits avec des préservatifs, des chaises longues, des bâtons de danse et des cages placés sur des socles.

Cependant, en vertu des règles strictes de verrouillage de la Californie, tous les citoyens sont tenus de rester ou à l’exception du travail autorisé, des achats locaux et des courses et sont découragés de rencontrer d’autres ménages.

«Une fois que nous avons confirmé que des personnes se trouvaient à cet endroit, nous avons répondu et détenu probablement près de 200 personnes», a déclaré le capitaine Holly Francisco à Fox11.

Le département du shérif a déclaré que les arrestations samedi avaient été effectuées dans deux bâtiments commerciaux – la soirée échangiste a eu lieu dans le pâté de maisons 600 de West 61st Street dans le Vermont-Slauson et l’autre dans le bloc 400 du West Pico Boulevard au centre-ville de LA.

Deux personnes ont été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées de promouvoir les événements, tandis que 180 ont été arrêtées pour avoir enfreint les ordres sanitaires, a indiqué le département. Toutes les personnes arrêtées ont été citées.

Des photos choquantes partagées par le département montrent des dizaines de personnes alignées, certaines notamment sans masque, attendant que des députés émettent des citations.

Les participants à la fête du centre-ville de LA étaient jeunes, vêtus de sweats à capuche, de hauts courts et de vêtements de ville décontractés, tandis que la foule à la fête des échangistes était beaucoup plus haut de gamme et plus âgée. Plusieurs invités ont été vus se couvrir le visage alors qu’ils sortaient en courant de la salle et évitaient les caméras de reporter sur les lieux.

Le shérif du comté de LA, Alex Villanueva, a déclaré qu’il prendrait des mesures d’application de la loi contre tous les événements de fête clandestine se produisant n’importe où dans le comté de Los Angeles.

« Le but de ces mesures d’exécution est de réduire la propagation du # COVID19 et le risque pour nos populations vulnérables », a déclaré le département sur Twitter.

Le département n’a pas donné plus de détails sur les événements ou les arrestations.

Le groupe de travail a été formé pour faire appliquer les odeurs de santé du comté de LA.

Le Tawsk Forced a éclaté cinq événements la veille du Nouvel An, dont deux à Los Angeles, un à Hawthorne, Malibu et Pomona. Au total, 90 adultes ont été arrêtés et cités et plus de 900 autres ont reçu des avertissements, conformément à KTLA.

Les citations interviennent alors que le comté de LA continue de faire face à l’augmentation des cas de coronavirus et à la fatigue croissante de la pandémie.

Aujourd’hui, 10 habitants du comté sont testés positifs au COVID-19 toutes les minutes et en moyenne, une personne meurt du virus toutes les huit minutes, a déclaré la directrice de la santé publique Barbara Ferrer.