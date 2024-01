Le Los Angeles Innocence Project se penche sur le cas d’un homme reconnu coupable du meurtre de sa femme

Le Los Angeles Innocence Project s’est saisi du cas de Scott Peterson, reconnu coupable du meurtre de sa femme enceinte, Laci Peterson.

L’organisation à but non lucratif, qui représente les personnes reconnues coupables de crimes et souhaitant prouver leur innocence, recherche de nouvelles preuves dans le cadre du procès initial de Peterson. Actualités ABC fut le premier à annoncer la nouvelle.

“Le Los Angeles Innocence Project (LAIP) représente Scott Peterson et enquête sur ses allégations d’innocence”, a déclaré un porte-parole de l’organisation dans un communiqué.

Laci Peterson, 27 ans, était enceinte de huit mois de leur fils Conner lorsqu’elle a été tuée en décembre 2002, cinq ans après leur mariage.

Peterson a été reconnu coupable de meurtre en 2004 et condamné à mort l’année suivante. La Cour suprême de Californie a annulé sa condamnation en 2020 et en 2021, il a été de nouveau condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

En avril 2023, Peterson a déposé une requête pour être entendu devant un juge, alléguant la mauvaise conduite du juré et que de « nouvelles preuves » dans l’affaire soutiendraient son innocence, selon une requête déposée dans l’affaire mercredi et obtenue par NBC Bay Area.

Peterson et le Los Angeles Innocence Project recherchent de nouveaux documents à présenter au tribunal pour prouver son innocence dans cette affaire, dans le but d’annuler sa condamnation, indique le dossier.

Scott Peterson écoute lors d’une audience à la Cour supérieure du comté de San Mateo à Redwood City, en Californie, en 2022. Fichier Jeff Chiu / AP

Les procureurs ont déclaré que Scott Peterson avait jeté le corps de sa femme dans la marina de Berkeley la veille de Noël de la même année et avait tenté de dissimuler le crime en faisant croire qu’elle avait disparu, selon les archives judiciaires en ligne. Son corps s’est ensuite échoué sur le rivage.

Les avocats de Peterson ont soutenu que sa femme avait été tuée après avoir été victime d’un cambriolage.

Son équipe avait cherché à lui obtenir un nouveau procès, arguant que l’une des jurées, une femme nommée Richelle Nice, avait caché des détails et avait menti sur sa vie personnelle.

Elle a été accusée de “faute préjudiciable” après avoir omis de révéler qu’elle était victime de violence domestique et avoir demandé une ordonnance de non-communication en 2000, craignant que l’ex-petite amie de son petit ami ne fasse du mal à son bébé à naître.

Nice, qui a co-écrit un livre sur l’affaire avec d’autres jurés, avait auparavant nié que ses expériences personnelles l’aient influencée pendant le procès.

Des documents judiciaires indiquaient que plusieurs de ses réponses à un questionnaire destiné aux jurés étaient « fausses à certains égards », mais précisaient que ses réponses n’étaient pas « motivées par des préjugés préexistants ou inappropriés à l’encontre de Peterson » et « étaient le résultat d’une combinaison d’une mauvaise compréhension de bonne foi de les questions et la négligence dans les réponses.

En 2022, Peterson s’est vu refuser un nouveau procès.