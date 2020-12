Le Lord Chief Justice a mis en garde contre des niveaux sans précédent d’ingérence politique dans le travail des tribunaux en Angleterre et au Pays de Galles, suggérant que les députés devraient être informés des «frontières».

Lord Burnett of Maldon a évoqué une «lettre malheureuse» récemment envoyée à des juges chevronnés par des députés conservateurs et un pair au sujet de l’affaire Charlie Elphicke.

L’ancien député conservateur de Douvres a été emprisonné pendant deux ans pour agressions sexuelles en septembre, et les parlementaires tentaient d’empêcher que des références de caractère favorables ne soient rendues publiques.

«Il faut que toutes les branches de la constitution fassent preuve de sensibilité – c’est donc le législatif, l’exécutif et le judiciaire quant à la sphère appropriée des autres.

Lord Burnett, qui est le juge le plus ancien d’Angleterre et du Pays de Galles, a déclaré que le pouvoir judiciaire envisageait de préparer un «bref briefing» pour les nouveaux membres des Communes et des Lords.