Un Virat Kohli rasé de près a-t-il fait une apparition dans le contenu de dimanche? Un utilisateur de Twitter le pense. Une jeune équipe indienne dirigée par Shikhar Dhawan a rendu l’attaque de bowling sri-lankaise ordinaire lors du 1er ODI entre l’Inde et le Sri Lanka à Colombo dimanche. Restreignant les hôtes à 262, Prithvi Shaw (43 sur 24) a fait feu de tout bois au sommet, alors que son partenaire et skipper Shikhar Dhawan est resté invaincu pour un solide 86 en 95. Cependant, tous les yeux étaient rivés sur les héros IPL Ishan Kishan et Suryakumar Yadav fait ses débuts en ODI dans le match et ils ont bien livré. À 1 tenu, est entré un Ishan Kishan imparable qui a martelé les quilleurs lankais avec un fougueux 59 en 42. Sky, en revanche, avait l’air très en contrôle avec un invaincu 31 (20) plus tard dans l’ordre. L’Inde a remporté le concours de manière convaincante par 7 guichets et 80 livraisons à revendre.

Mais où étaient les seniors ? Team India, après une pause de trois semaines, s’est réunie à Durham pour commencer les préparatifs de la prochaine série de tests contre l’Angleterre. Ils donneront le coup d’envoi de l’entraînement avec un match d’échauffement le 20 juillet pour leur donner l’entraînement de match nécessaire. L’équipe est dirigée par Virat Kohli.

Curieusement, Kohli était également « présent » sur le site de l’ODI au Sri Lanka et ce tweet hilarant d’un fan de cricket en est la preuve.

NON SEULEMENT RESSEMBLANT À VIRAT KOHLI, IL EST UN BATTE COMME VK ET FRAPPE SIX LORS DE SON PREMIER BAL DE CARRIÈRE — Anand Rathod (@AANUPARI11_D11) 18 juillet 2021

Il ressemble à Virat kohli et en casque ⛑ il ressemble à Quinton de kock— Amit Prajapat (@AmitPra98248690) 18 juillet 2021

C’est la multi-personnalité Ishan kishan pour vous 😎— Pravin 45 (@realpravinkk3) 18 juillet 2021

Ressemblant au combo de virat kohli et Ishan Kishan:-D— Aditya Kashyap (@__adityakashyap) 18 juillet 2021

Si vous vous demandez encore, oui, c’est le débutant Ishan Kishan. Incidemment, Kishan a également fait ses débuts le jour de son anniversaire.

Le joueur du Jharkhand et des Indiens de Mumbai a eu 23 ans.

