L’actrice a été vue en train de bercer un pantalon en cuir vert, ainsi qu’un cardigan court vert pistache dans son dernier post Instagram. Avec une paire de baskets Nike et des yeux charbonneux, l’actrice a complété son look. Le pantalon que Deepika porte dans le post Instagram vaut Rs 71,552 tandis que son haut conçu par la maison de couture française JACQUEMUS est au prix de Rs 19,573. Cela porte le coût total de sa tenue à Rs 90k. Le pantalon en cuir vert ample qui rehausse le look de Deepika dans la publication Instagram provient d’une marque israélienne appelée Dodo Bar Or. La marque a été fondée par une actrice israélienne Dorit Bar Or en 2014.

