Le look tartan de Taylor Swift aux VMA était un pas audacieux loin de son style signature

Taylor Swift était parmi les nombreuses stars à incarner la mode des années 90 aux MTV Video Music Awards mercredi, portant un bustier et une jupe en taffetas chic de Dior.

Le tartan jaune était familier, évoquant l’un des looks les plus emblématiques de la décennie : le blazer preppy Dolce & Gabbana et la jupe plissée portés par le personnage fictif Cher Horowitz (interprétée par Alicia Silverstone) dans le film à succès de 1995 « Clueless ». Mais ce n’est pas la première fois que Dior fait un clin d’œil à cette tenue intemporelle à l’écran. En 2022, Natalie Portman a enfilé un deux-pièces presque identique pour un costume d’Halloween, tandis que Jisoo de Blackpink a porté une version pour le défilé Dior automne-hiver 2022 à Paris.

Mais avec ses accents punk, sous la forme de boucles noires, d’un col et d’un devant zippé, la version de Swift est de loin la plus audacieuse. Complétant le look avec un short en velours, des bottes hautes et des gants, le look était directement tiré de la collection Croisière 2025 de Dior, qui s’inspirait des traditions artisanales écossaises et de Marie, reine d’Écosse. Citant son fondateur Christian Dior, la marque a qualifié le tartan de « seul tissu fantaisie qui résiste aux modes » dans les notes du défilé. Les mannequins vêtus de pièces à carreaux gothiques ont marché dans les grands jardins du château de Drummond, dans le Perthshire en Écosse.

Le look de mercredi soir s’écartait du style habituel de Swift sur le tapis rouge. La mégastar ne se passe généralement jamais de cristaux, de diamants ou de paillettes, s’en tenant souvent à des silhouettes classiques et à des robes plus glamour. Elle a même troqué son rouge à lèvres rouge emblématique contre un smokey eye noir spectaculaire.

Swift a remporté un franc succès aux Video Music Awards, remportant sept des trophées « Moon Person » de la cérémonie, dont son prix phare : celui de la vidéo de l’année, pour « Fortnight » avec Post Malone.

Le duo a également remporté le prix de la meilleure collaboration, et Swift a utilisé ce discours de remerciement pour commémorer les attentats du 11 septembre.

« Je viens de penser à ce qui s’est passé il y a 23 ans, à tous ceux qui ont perdu un être cher et à tous ceux que nous avons perdus », a-t-elle déclaré sur scène. La présence de la star aux VMA intervient un jour après qu’elle ait soutenu Kamala Harris pour la présidence des États-Unis, une décision qui a fait les gros titres dans le monde entier.