Le look SNL de Chappell Roan enthousiasme les fans de Dragon Age

Nous aimons Chappell Roan ici à Kotaku. Le chanteur de « Bonne chance, bébé » met des bangers queer, s’habille en cotte de mailles lors de remises de prix et a cultivé une base de fans de nerds gays qui enregistrer ses émissions sur les ordinateurs de poche Nintendo. Alors quand elle apparaît Samedi soir en direct ce week-end du 2 novembre, je serai à l’écoute et assis. Mais avant la diffusion de l’émission, Roan est déjà apparue dans du matériel promotionnel de l’émission et sa tenue s’est activée. L’âge du dragon fans, comme s’ils ne vivaient pas déjà une semaine stimulante après le lancement de Le garde-voile sur Halloween.

Vivez pour toujours dans l’univers du « Nouveau Monde : Aeternum »

Roan devrait être l’invité musical de cette semaine Samedi soir en directavec l’humoriste et ancien SNL l’écrivain John Mulaney s’apprête à animer l’émission. Les deux sont apparus dans certaines vidéos promotionnelles de l’épisode, et oui, Mulaney est là, mais la tenue élaborée de Roan est la star de la série. La tenue verte et dorée comprend un énorme casque en forme de croissant avec des pièces de taille dorées qui s’étendent sur le côté et qui semblent servir d’accoudoirs. L’ensemble est tout droit sorti d’un RPG fantastique, et les gens de des fandoms comme Finale Fantaisie sautent sur les blagues. Cependant, L’âge du dragon est frais dans tous les esprits et moi aussi, j’ai dû rire de la façon dont la tenue de Roan évoque Ghilan’nain, l’un des dieux elfes dans lesquels le joueur est confronté. Le garde-voile.

Capture d’écran : BioWare / Kotaku

Ghilan’nain est une elfe maudite, et sans trop entrer dans les détails, cela signifie que son corps a été transformé en une horreur surnaturelle monstrueuse. Cette dame a plusieurs jeux de bras et de tentacules, et son visage est caché sous un masque relié à un casque en forme de croissant. En gros plan, vous pouvez voir que son visage est tout aussi horrible sous le masque, et la raison pour laquelle elle était si disposée à devenir cette monstruosité fait partie de l’histoire que vous découvrirez dans Le garde-voile. Avec le casque et les appendices en forme de vrille, la tenue de Roan rappelle le dieu elfe des guides et de la navigation. L’âge du dragon les fans font tous la même blague.

Ghilan’nain n’a cependant rien à voir avec Chappell Roan. Le dieu elfique est-il une icône queer ? Je veux dire, pas encore, mais elle pourrait l’être. Mais tout ce que je l’ai vue faire, c’est essayer de tuer le groupe d’amis queer c’est le Veilguard. Ce n’est pas très « allié » de sa part.