Le look ‘Sherni’ de Vidya Balan prouve qu’elle est prête à rugir dans le cœur des téléspectateurs, voir les photos

Le prochain film de l’actrice de Bollywood Vidya Balan, ‘Sherni’, un film original d’Amazon semble prêt à se frayer un chemin dans le cœur des téléspectateurs. Et tandis que les promotions du film battent leur plein, Vidya a atteint des objectifs majeurs en matière de tenue via ses publications Instagram.

Mercredi, l’actrice s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour exprimer son humeur avec une touche « Sherni » et nous vibrons tous dans son ambiance. Portant un sari avec un Sherni illustré dessus, elle l’a légendé, « Mood All day, EVERYDAY »

Provenant de la collection « Horn Ok Please » des studios Aishr, le sari « Awaaz Dedo » imprimé Tigre de Vidya vaut Rs 14 475. L’actrice de B-town débordait de confiance et de férocité alors qu’elle coiffait les six mètres d’élégance pure avec un maquillage minimal et ses cheveux coiffés en un chignon soigné. Imprimée sur un tissu de mousseline durable avec des colorants biodégradables, Vidya ressemblait à la diva qu’elle est dans le sari – une tenue qu’elle adore porter et qu’elle s’enlève avec grâce à chaque fois qu’elle l’enfile.

Jetez un oeil à l’image ici:

Plusieurs fans se sont rendus dans la section des commentaires pour louer le look Sherni de Vidya. Les célébrités ont également laissé tomber des commentaires positifs. Twinkle Khanna a écrit : « Love the Sherni Sari », et nous sommes tout à fait d’accord.

Non seulement la tenue représente la personnalité réelle de Vidya, que l’on peut dire aussi féroce que la Sherni, mais la tenue correspond également à l’ambiance du film de manière phénoménale.

On verra Vidya jouer le rôle de Vidya Vincent, un officier forestier droit entouré des personnages les plus excentriques. Elle sera vue en voyage, naviguant dans son mariage avec un travail plutôt inhabituel et luttant également contre les stéréotypes auxquels la société se plie.

Nous sommes tous impatients de voir ce rugissement de Sherni de la manière la plus inattendue à l’écran. Le film sort sur Amazon Prime Video le 18 juin.