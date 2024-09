Le look sans soutien-gorge de Zoë Kravitz à l’after-party des MTV VMA 2024

Zoë Kravitz n’a peut-être remporté aucun prix aux MTV Video Music Awards 2024 d’hier soir (elle n’était même pas présente au spectacle principal), mais elle a définitivement gagné avec style lors de l’after-party.

Aux côtés de Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Suki Waterhouse et Post Malone, Kravitz s’est rendue aux Electric Lady Studios de Greenwich Village à New York pour une soirée de célébration. Lors de l’événement, l’actrice et réalisatrice a opté pour un look entièrement noir qui a donné une touche sexy à la tenue décontractée. Vêtue d’un blazer noir oversize et d’un jean droit noir, Kravitz a laissé tomber son soutien-gorge et a superposé un haut court noir transparent avec des rayures subtiles en dessous.

Elle avait accessoirisé sa tenue avec une paire de talons aiguilles pointus et un sac rond de style duffle (tous deux noirs), ainsi que des boucles d’oreilles pendantes en argent et une bague assortie à son doigt gauche. Ses cheveux châtain foncé étaient lissés en arrière en un chignon soigné, tandis qu’une lèvre rose, une peau éclatante et un œil charbonneux complétaient son glamour.

Son fiancé, Channing Tatum, qui a été aperçu pour la dernière fois à Los Angeles avec ce qui semblait être un nouveau tatouage, était absent à ses côtés. Sur les photos obtenues par TMZL’acteur aurait fait tatouer les initiales de Kravitz, « ZK », sur le dos de sa main en grosses lettres noires alors qu’il allait courir à Santa Monica plus tôt cette semaine. On ne sait pas si l’encre est authentique ou si elle est l’œuvre d’un Sharpie, mais c’est néanmoins un geste adorable.