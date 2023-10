Kareena Kapoor Khan est l’une des actrices les plus étonnantes de l’industrie. Elle est connue comme la DIVA de Bollywood et elle se révèle apte à remporter le titre depuis plus de deux décennies. L’actrice a récemment photographié pour une séance photo nuptiale qui devient désormais virale. Les meurtres de Buckingham L’actrice vous laissera sous le choc alors qu’elle s’embrasse telle qu’elle est.

Kareena Kapoor Khan va sans soutien-gorge pour une séance photo de mariée

Kareena Kapoor Khan est devenue mariée pour la collection nuptiale de Masaba. La collection nuptiale vante la beauté intemporelle de Kareena. L’actrice Laal Singh Chaddha a republié quelques photos et une vidéo du tournage de la mariée Masaba. Et cela devient désormais viral dans l’actualité du divertissement. Dans l’une des séances photo, Kareena est devenue sans soutien-gorge. On la voit dans un manteau noir et une jupe cintrée à la taille. Le manteau et la jupe sont également ornés de travaux complexes en or et en zari. Il existe également des photos de mariée aux thèmes lumineux. Kareena est vue dans un lehenga jaune et orange. Elle est également vue dans un lehenga rouge et un sari. Elle est très belle dans chacune des tenues.

Jetez un œil aux magnifiques photos de mariée de Kareena Kapoor Khan ici :

Les looks de Kareena Kapoor Khan donnent l’ambiance d’une séance photo de mariée sur le thème bohème. Les looks de mariée sont uniques et ne sont pas ceux traditionnels que l’on verrait lors des mariages. Fait intéressant, Kareena Kapoor est la première mariée Masaba. La vidéo que Kareena a partagée sur Instagram avec House of Masaba parle de la collection nuptiale est une ode à l’histoire royale de l’Inde, se mélangeant parfaitement aux créations contemporaines. C’est une femme moderne et les pensées contemporaines se reflètent dans les créations.

Regardez la belle vidéo ici :

Regardez cette vidéo de divertissement ici :

Le front de travail de Kareena Kapoor Khan

L’actrice se prépare actuellement pour la première de Les meurtres de Buckingham au Festival du film Jio. Le film est réalisé par Hansal Mehta et Kareena joue Jas Bhamra. L’actrice, dans un message sincère, a révélé qu’elle avait été bouleversée par le synopsis de 25 pages et qu’elle a immédiatement su qu’elle voulait être la femme de l’histoire. En dehors de Les meurtres de Buckinghamelle a aussi L’équipage avec Tabu et Kriti Sanon.