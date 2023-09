Lisez la suite pour savoir comment Dharmendra et Sunny Deol ont réagi à l’affiche imbibée de sang de Sunny Deol d’Animal. Le film Sandeep Reddy Vanga sort en salles le 1er décembre.

Après les affiches des personnages de Ranbir Kapoor, Anil Kapoor et Rashmika Mandanna, Bobby Deol a dévoilé mardi 26 septembre son affiche des personnages du film Sandeep Reddy Vanga, deux jours avant le lancement du teaser le 28 septembre à l’occasion du 41e anniversaire de Ranbir. .

« Animal ka Enemy », c’est ce que Bobby Deol a légendé son affiche sur son Instagram, laissant entendre qu’il joue le rôle du principal antagoniste dans le prochain drame de gangsters. Son visage est trempé de sang et on le voit faire taire tout le monde en pointant son doigt sur ses lèvres. L’affiche sanglante de Bobby est devenue virale sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes la qualifiant même de meilleure affiche d’animaux publiée à ce jour.

L’acteur de Jhoom Barabar Jhoom a également obtenu l’approbation de son père Dharmendra et de son frère Sunny Deol. L’acteur vétéran, qui a été récemment vu dans le super hit Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, a commenté le message de Bobby : « Je t’aime Bob… Tu es superbe… J’attendais ça avec impatience », tandis que Sunny, qui a donné l’un des plus gros blockbusters cette année comme Gadar 2, a écrit « Oui Bob Go For it », ajoutant de nombreux émojis de marteau et de coeurs rouges.





Le réalisateur de Sandeep Reddy Vanga a été l’un des films les plus attendus depuis son annonce puisque le cinéaste a déjà réalisé le drame romantique avec Shahid Kapoor, Kabir Singh, qui a ensuite gagné plus de Rs 300 crore au box-office mondial en 2019.

Animal devait auparavant sortir le 11 août, en concurrence avec le drame patriotique Gadar 2 de Sunny Deol et la comédie satirique OMG 2 d’Akshay Kumar, mais a été reporté en raison d’un retard dans sa post-production. Après avoir évité un affrontement avec deux suites, la star de Ranbir Kapoor s’est retrouvée dans un autre affrontement puisque Sam Bahadur de Vicky Kaushal devrait également sortir le 1er décembre.

