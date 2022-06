Le look robuste de Ranbir Kapoor attire l’attention de sa femme Alia Bhatt, l’actrice dit « maintenant c’est un… »

Peu de temps après que les réalisateurs du film très attendu Shamshera avec Ranbir Kapoor dans le rôle principal ont laissé tomber l’affiche officielle du film et annoncé sa date de sortie lundi, l’actrice Alia Bhatt, qui a récemment noué le lien avec Ranbir, a réagi à l’acteur de son mari. l’affiche du prochain film.

Réalisé par Karan Malhotra, ce spectacle d’action a été produit par Aditya Chopra et devrait sortir en hindi, tamoul et télougou le 22 juillet 2022.

S’adressant à son Instagram, Alia Bhatt a partagé l’affiche de Shamshera et a complimenté son mari en le qualifiant de « chaud ». À côté de l’affiche, Alia a écrit: « Maintenant, c’est une matinée chaude .. je veux dire .. bonjour. » Elle a suivi la légende avec un emoji au visage aux yeux de cœur et excité.

Découvrez la réaction d’Alia à l’affiche Shamshera de Ranbir Kapoor ci-dessous :





Pour les non-initiés, Alia et Ranbir seront bientôt vus ensemble pour la première fois dans le film très attendu Brahmastra qui sortira sur les écrans le 9 septembre.

LIS: Shamshera: YRF annonce officiellement la date de sortie du film avec l’affiche de Ranbir Kapoor en avatar robuste





Pendant ce temps, à Shamshera, Ranbir Kapoor joue un héros de film hindi par excellence plus grand que nature. Ranbir arrive sur grand écran quatre ans après avoir livré le blockbuster Sanju et son retour au cinéma est l’un des événements les plus attendus par les fans et le public.

L’histoire de Shamshera se déroule dans la ville fictive de Kaza, où une tribu de guerriers est emprisonnée, réduite en esclavage et torturée par un général autoritaire impitoyable Shudh Singh. C’est l’histoire d’un homme devenu esclave, un esclave devenu chef puis légende pour sa tribu. Il se bat sans relâche pour la liberté et la dignité de sa tribu. Il s’appelle Shamshera. L’artiste à indice d’octane élevé et qui fait monter l’adrénaline se déroule dans les années 1800 au cœur de l’Inde. Il a la grande promesse d’un Ranbir Kapoor jamais vu auparavant, qui joue Shamshera dans le film. Sanjay Dutt joue l’ennemi juré de Ranbir dans cet énorme coup de casting et sa confrontation avec Ranbir sera quelque chose à surveiller car ils se poursuivront férocement sans pitié.

Ranbir et Alia se sont mariés le 14 avril lors d’une cérémonie privée à Vastu, la demeure de l’ancien à Mumbai. La cérémonie s’est déroulée en présence de la famille proche et des amis des deux stars de la fraternité cinématographique.