Le look photoshoot Gucci de Ranveer Singh a la police de la mode qui s’arrête pour des mèmes

L’acteur de Bollywood Ranveer Singh est connu pour son style audacieux et décalé. Ses vêtements sont jazzy, audacieux, très lumineux et colorés et on peut dire que Singh n’a pas peur d’expérimenter ou de tout faire. Mercredi, l’acteur s’est rendu sur Instagram pour publier des photos de lui portant un survêtement bleu avec de gros bijoux en or et une perruque aux cheveux longs. Il a sous-titré le message: « Alessandro, mon bien-aimé. @gucci @alessandro_michele #GucciBien-aimé #GucciJackie1961. »

Alors que le message devenait viral, Singh a reçu plusieurs compliments de ses collègues de Bollywood avec Alia Bhatt commentant: «Oh! Oh! Oh !!! » et Kubbra Sait demandant: « Tu es vraiment la licorne, n’est-ce pas? »

Alors que les compliments commençaient à affluer, les mèmes et les blagues sur son nouveau look aussi.

Singh a souvent été la cible de trolls pour ses tenues audacieuses et ses expériences de style. Cependant, l’acteur continue de ne pas tenir compte des opinions négatives et de faire des déclarations de mode emblématiques.

Singh attend actuellement la sortie de son prochain film, ’83’, où il joue le rôle de l’ancien joueur de cricket Kapil Dev. Le film met également en vedette Deepika Padukone dans le rôle de sa femme à l’écran, Romi Dev, ainsi que plusieurs autres acteurs tels que Boman Irani, Saqib Saleem, Ammy Virk et Tahir Raj Bhasin.

