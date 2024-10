Le look mince d’Ariana Grande dans la robe Glinda soulève des problèmes de santé avant « Wicked »

Ariana Grande semblait retrouver le personnage de « Glinda la bonne sorcière » lorsqu’elle est arrivée dans une robe blanche au WSJ 2024. Magazine Innovator Awards mardi.

Selon Courrier quotidienla chanteuse et actrice de 31 ans a montré sa robe sur le tapis rouge, ainsi que certains de ses nombreux tatouages, dont une image d’elle récemment tatouée. Méchant personnage sur le dos de sa main.

De plus, Grande a affiché sa silhouette lors de la cérémonie de remise des prix après que ses fans ont commencé à exprimer leurs inquiétudes concernant son apparence et son poids sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Selon la publication, elle rejoignait la beauté blonde au spectacle. Méchant sa co-vedette Cynthia Erivo, et les deux ont eu de douces retrouvailles sur le tapis rouge.

De plus, le 7 anneaux La chanteuse était parée d’une robe blanche Vivienne Westwood avec une jupe à l’ancienne et elle comportait un corsage garni de broderies complexes et chatoyantes à motifs floraux, qui se prolongeaient jusqu’à sa jupe jusqu’à la longueur des chaussures, selon le point de vente.

De plus, elle a conservé les cheveux blonds qu’elle portait récemment et les a enveloppés dans un chignon élégant, qui mettait en valeur son visage maquillé.

Le Merci, Suivant La chanteuse a complété son look avec d’épaisses mèches de diamants enroulées autour de son cou, ainsi que des rangées de boucles d’oreilles brillantes.

Il convient de mentionner que la robe d’Ariana correspond parfaitement à son personnage de Glinda. Méchantet sa co-vedette Cynthia a adopté la même approche en portant une robe verte, qui aurait convenu à son personnage à la peau verte, Elphaba, selon le rapport de la publication.