Le look Marty Supreme de Timothée Chalamet révélé dans de nouvelles photos de tournage

De nouvelles photos de Timothée Chalamet prises sur le tournage de Marty Suprême sont apparus en ligne.

Marty Supreme est un nouveau film A24 sur un joueur de ping-pong professionnel avec Chalamet de Wonka. Le film est réalisé par Josh Safdie.

Les photos de tournage, partagées sur Getty Imagesvoyez Chalamet portant une chemise blanche, un gilet bleu et des lunettes tout en arborant une coiffure au look rétro. Découvrez les photos ci-dessous :

NEW YORK, NY – 30 SEPTEMBRE : Timothée Chalamet est vu sur le tournage de « Marty Supreme » le 30 septembre 2024 à New York. (Photo de José Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

NEW YORK, NY – 30 SEPTEMBRE : Timothée Chalamet est vu sur le tournage de « Marty Supreme » le 30 septembre 2024 à New York. (Photo de José Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

NEW YORK, NY – 30 SEPTEMBRE : Timothée Chalamet est vu sur le tournage de « Marty Supreme » le 30 septembre 2024 à New York. (Photo de José Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

NEW YORK, NY – 30 SEPTEMBRE : Timothée Chalamet est vu sur le tournage de « Marty Supreme » le 30 septembre 2024 à New York. (Photo par XPX/Star Max/GC Images)

Que savons-nous de Marty Suprême ?

Les détails de l’intrigue de Marty Supreme sont gardés secrets pour le moment. On pensait auparavant que le film concernait le joueur de tennis de table professionnel Marty Reisman, qui a vécu de 1930 à 2012. Il a été révélé plus tard que le film ne serait pas un biopic mais plutôt un « film original fictif ».

Aux côtés de Chalamet, Marty Supreme mettra en vedette Gwyneth Paltrow et Tyler, le Créateur.

Par Variétéle casting comprend également Odessa A’zion, Penn Jillette, Kevin O’Leary et Abel Ferrara. Le scénario a été écrit par Safdie et Ronald Bronstein, qui produisent tous deux également le film avec Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet et A24.

Safdie a fait ses débuts en tant que réalisateur de long métrage en 2008 avec The Pleasure of Being Robbed. Il a ensuite co-réalisé un certain nombre de films avec son frère Benny, dont Good Time en 2017 avec Robert Pattinson et Uncut Gems en 2019 avec Adam Sandler. Les deux frères ayant décidé d’explorer leur propre carrière solo, Benny travaille désormais sur The Smashing Machine avec Dwayne Johnson, dont la sortie est prévue pour 2025.

Chalamet a récemment repris son rôle de Paul Atreidies dans Dune: Part Two de Denis Villeneueve, sorti plus tôt cette année. On le verra ensuite jouer Bob Dylan dans le drame biographique de James Mangold A Complete Unknown, qui sortira le 25 décembre 2024.

A24 n’a pas encore annoncé de date de sortie pour Marty Supreme.