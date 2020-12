Le dernier look du ministre de l’Union Smriti Irani a séduit les mères qui travaillent sur les plateformes de médias sociaux. L’actrice-politicienne, une maman qui travaille, a évoqué un problème commun, principalement propre aux mères qui travaillent. Elle a révélé un look spécial avec un selfie qui décrivait bien ses difficultés.

Le ministre du BJP l’appelle le look «jaan le lo meri» (prends ma vie). Smriti, qui comme plusieurs autres, doit travailler à domicile et équilibrer sa vie professionnelle et personnelle au milieu de la pandémie, met en évidence le sort des mères qui travaillent. De nombreuses mères qui concilient travail tout en s’occupant de la maison peuvent s’identifier à la publication sur les réseaux sociaux.

La ministre de 44 ans porte un masque facial sur la photo en gros plan et le stress dans ses yeux est palpable.La raison derrière ses sourcils froncés est sa réunion de travail virtuelle interrompue par ses enfants. Elle a deux enfants avec son mari Zubin Irani, un fils, Zohr, et une fille, Zoish. Tout en partageant la photo, Smriti a écrit: «Le look #jaanlelomeri – quand vous équilibrez les #onthegoonlinemeetings avec des cris de guerre de ‘mummmmaaaa …’. Remarque: – le nez se plisse d’une manière particulière 😂. Elle a également ajouté le hashtag #WorkingMoms « .

La publication Instagram a collecté plus de 30000 « j’aime » en moins d’un jour après avoir été partagée. Après que la ministre l’ait partagé, son clic relatable est instantanément devenu viral et de nombreux adeptes ont commenté sous le message. Le look #jaanlelomeri a suscité beaucoup de réactions dans les commentaires des mères qui travaillent qui pourraient s’y rapporter.

Un utilisateur d’Instagram a écrit: «L’histoire de chaque mère», l’actrice Suzanne Bernett, qui a été vue jouer le rôle de la chef du Congrès Sonia Gandhi dans Le Premier ministre accidentel, est également apparue dans la boîte de commentaires et a écrit: «Multitâche! Le bon ami de Smriti, l’acteur Tusshar Kapoor, qui élève seul son fils Laksshya, a commenté: «Je vous entends … tout vient ensemble.» Elle a répondu au père célibataire en disant: «Sabki ek hi kahaani (l’histoire de tout le monde est la même).»

Il y a une semaine, Smriti, connue pour ses publications spirituelles et amusantes, a partagé un article rare dédié à sa famille sur les réseaux sociaux. Elle l’a légendé comme suit: «Il y a des jours où vous devez vous concentrer sur l’énigme autour de vous. C’est alors, au milieu du bruit, que vous jetez un coup d’œil aux personnes qui comptent. Peu importe où vous allez, peu importe qui vous rencontrez, s’il y a des gens dans votre vie qui vous acceptent d’être juste vous, alors comptez-les comme une bénédiction dans votre vie. Pour moi, ces gens sont ma famille ❤️ #sunshine ❤️ # family »

Smriti a contracté COVID-19[feminine au mois d’octobre. Elle a commencé son voyage dans le monde du divertissement en tant que mannequin et est devenue finaliste du concours de beauté Femina Miss India en 1998. Elle est surtout connue pour avoir joué Tulsi dans le feuilleton télévisé populaire et de longue date Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi .