Le look glamour rose et aux lèvres rouges de Shanaya Kapoor vous coupera le souffle ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: La jeune et aspirante star, Shanaya Kapoor, jouit d’une popularité considérable sur les réseaux sociaux, car elle a clairement fait connaître sa présence sur Instagram. Elle laisse souvent tomber des séances photo sensationnelles ou des couvertures de danse orientale, ce qui rend ses fans très excités pour ses grands débuts. Samedi (26 juin), Shanaya s’est rendue sur Instagram pour publier une bobine à couper le souffle dans laquelle elle a été vue en train de montrer son nouveau look glam. Alors qu’elle posait, la chanson « Freak » de la chanteuse américaine Doja Cat jouait en arrière-plan, donnant à la vidéo une ambiance effrontée.

Dans la légende, elle a écrit: « Il suffit de l’aile, la vie, l’eye-liner, tout. »

Découvrez son look rose et glam:

Elle est la fille de Sanjay Kapoor et Maheep Kapoor et est apparue dans l’émission de télé-réalité « Fabulous Lives of Bollywood Wives ». La jeune star est ultra à la mode et fait des déclarations de style avec ses tenues.

En mars de cette année, la jeune et dynamique Shanaya Kapoor a annoncé son premier film avec Dharma Productions et l’a taquiné avec une séance photo en bikini audacieuse.

Shanaya a travaillé comme assistante réalisatrice dans le biopic « Gunjan Saxena: A Kargil Girl » de Janhvi Kapoor, cousin et star de la génération suivante.

Les détails de son premier film en tant qu’actrice n’ont pas encore été révélés.

Shanaya, Ananya Panday et Suhana Khan sont les meilleurs amis, et leurs photos ensemble cassent Internet en une fraction de seconde. Alors qu’Ananya est déjà entrée dans le monde du cinéma et Shanaya en route, les fans se demandent si Suhana Khan rejoindra bientôt le train en marche ?