Deepak Chahar est le nouveau héros d’Internet et les fans de cricket l’appellent affectueusement « Ghajini » maintenant. Chahar, mardi, a brillé le plus lorsqu’il est sorti pour frapper plus bas dans l’ordre alors que l’Inde avait toutes sortes de problèmes pour chasser 276 dans le deuxième ODI contre le Sri Lanka. Le joueur de 27 ans a fracassé 69 balles invaincues sur 82 et s’est assuré de ramener les visiteurs à la maison dans une poursuite serrée. Avec cela, l’Inde a également pris une avance inattaquable de 2-0 dans la série ODI de trois matchs. L’esprit combatif de Chahar a été applaudi sur le site de microblogging Twitter, mais les fans de cricket ont ensuite décidé de consulter les récentes photos de coupe de cheveux du joueur de cricket pour célébrer sa superbe sortie.

« Ils m’ont appelé ‘Ghajini’ pour cette coupe de cheveux. Alors j’ai oublié que j’étais un quilleur », a tweeté un utilisateur.

Tout était-il prémédité ?

Pendant ce temps, c’était une bonne victoire pour l’équipe indienne dans son ensemble car ils étaient à un stade réduit à 193/7, et s’apprêtaient à une défaite imminente; il y a eu des records d’équipe qui ont été établis à Colombo la nuit dernière.

-C’était la dixième victoire consécutive de l’ODI pour l’Inde contre le Sri Lanka au Sri Lanka. La dernière fois que le Sri Lanka a remporté un ODI contre l’Inde à domicile, c’était en 2012.

-Il s’agissait de la neuvième victoire consécutive de la série ODI bilatérale pour l’Inde contre le Sri Lanka. La dernière fois que le Sri Lanka a remporté une série ODI contre l’Inde, c’était en 1997. Depuis lors, l’Inde a remporté 10 des 12 séries bilatérales tandis que deux séries ont été tirées au sort.

