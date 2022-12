SRK vieillit comme du bon vin alors que sa “forme” ressemble à Pathan ont fait baver complètement les fans sur lui. Juste un jour après la sortie de ‘Besharam Rang’, les utilisateurs ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur les looks pimpants de King Khan qui les ont fait crier “Trop chaud à gérer!”. Affichant ses abdominaux ciselés et ses regards intenses, la star suintait de chaleur et de swag dans la chanson vidéo qui est devenue virale en un rien de temps. Il a également présenté Deepika Padukone affichant son look fluide et volant la vedette avec ses mouvements de danse.

Shah Rukh, qui a actuellement 57 ans, a fait son chemin pour étourdir les fans avec ses abdos de planche à laver qui ont même ramené le souvenir de ses mouvements chauds de Dard-E-Disco. Pendant ce temps, les fans de Bollywood ont commencé à comparer son physique avec le look pas si jeune de BigB dans Mohabbatein qui avait à peu près le même âge que SRK lors de la sortie de Pathan. Amitabh Bachchan avait 58 ans lorsqu’il a joué le rôle d’un directeur strict dans le film Aditya Chopra qui est sorti en salles en 2000. Son rôle de Narayan Shankar est toujours populaire et les gens se souviennent de lui pour le dialogue. “Parampara Pratishta Anushasan” qui a également inspiré plusieurs mèmes ces derniers temps.

Cependant, son apparence vieillie du film, où il a mis un tika rouge sur un costume entièrement noir, a été comparée à l’apparence meurtrière de Shah Rukh Khan de Pathan qui devrait sortir le 25 janvier 2022.

Amitabh avait 57 ans lorsque Mohabbatein a publié la même chose que SRK est maintenant— Raj S || রাজ শেখর (@DiscourseDancer) 13 décembre 2022

“Amitabh avait 57 ans lorsque Mohabbatein a publié la même chose que SRK maintenant”, a fait remarquer un utilisateur de Twitter tandis qu’un autre a souligné le célèbre dialogue de Mohabbatein pour raisonner sur la forme physique de King Khan. Il a écrit: “SRK croit également en pratishtha et anushaasan, c’est pourquoi il a obtenu ces des abdos même à cet âge ! “Ouah!” s’est exclamé un utilisateur des médias sociaux tandis que le quatrième a publié un commentaire humoristique et a déclaré: “Ne laissez pas cela atteindre Amitabh Bachchan, son esprit pourrait littéralement exploser.”

SRK croit aussi en pratishtha et anushaasan, c’est pourquoi il a eu ces abdos même à cet âge ! — X Æ A-12 Cov-19 (@k0ol1) 13 décembre 2022

Ne laissez pas cela atteindre Amitabh bacchan, son esprit pourrait littéralement s’envoler.— Vatsal (@Vatsal_Sachan) 13 décembre 2022

Mohabbatein a récemment achevé 22 ans de sa sortie le 27 octobre 2022 avec ses chansons et dialogues emblématiques restant inoubliables à ce jour.

