Le look d’Urvashi Rautela de «  Versace Baby  », conçu par Donatella Versace, coûte un crore WHOPPING Rs 15

La jeune star de Bollywood, Urvashi Rautela, est sans aucun doute une icône de la mode pour beaucoup. La diva de B-town qui a joué dans plusieurs vidéoclips ne manque jamais de fasciner ses fans avec son look unique mais magnifique.

L’actrice qui a récemment fait ses débuts internationaux avec le clip ‘Versace Baby’ face à la superstar égyptienne Mohamed Ramadan, a fait les manchettes pour son regard sur la chanson tendance.

Pour l’inverse, les looks d’Uravshi pour la piste désormais virale sont inspirés de Versace et on pense que le numéro de danse a été tourné avec l’un des budgets les plus élevés pour un clip vidéo jusqu’à présent cette année.

Pour en revenir aux looks à l’écran du tueur d’Urvashi dans la vidéo, il est stylé par nul autre que le célèbre designer international Donatella Versace et il a coûté environ 15 crore Rs.

Il aurait fallu plus d’un an pour planifier les looks d’Urvashi pour le projet de 6 minutes, car chaque scène a été conceptualisée avec des tenues soigneusement choisies.

La chanson a tenté de dépeindre Urvashi comme la déesse grecque Mosaïque de Méduse face à l’empire, qui est l’un des monstres les plus reconnus de la mythologie grecque.

Jetez un œil à la vidéo musicale ici:

Sur le plan du travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul dans un film de science-fiction à gros budget qui n’a pas encore été intitulé dans lequel elle jouera le rôle d’un microbiologiste et d’un IITian, ​​et plus tard, elle apparaîtra dans un thriller bilingue «Black Rose» avec le remake en hindi de «Thirutu Payale 2».

Outre le sien, Urvashi jouera dans la série Web « Inspecteur Avinash » aux côtés de Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra.