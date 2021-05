New Delhi: La jeune superstar de Bollywood, Urvashi Rautela, ne manque jamais de fasciner ses fans avec son look unique mais magnifique. La récente chanson internationale de l’actrice, «Versace Baby», occupe la première place dans le monde entier et les vidéos du clip deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Inutile de dire que ses looks de la chanson sont tous inspirés de Versace et que la chanson est l’une des chansons à budget le plus élevé cette année.

Urvashi Rautela a été conçu par nul autre que le célèbre designer Donatella Versace et, selon les rapports, l’équipe de style de la sensation pop américaine Beyonce a dirigé le look d’Urvashi pour le clip vidéo.

Le look général de Rautela a coûté 15 crores et le projet de 6 minutes a pris plus d’un an pour planifier les tenues d’Urvashi, car chaque scène était remplie de tenues soigneusement choisies.

La chanson a tenté de dépeindre Urvashi comme la déesse grecque Mosaïque de Méduse face à l’empire, qui est l’un des monstres les plus reconnus de la mythologie grecque.

Sur le plan du travail, l’actrice fera ses débuts tamouls avec un film de science-fiction tamoul à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’un microbiologiste et d’un IITian, ​​et plus tard, elle apparaîtra dans un thriller bilingue ‘ Black Rose »avec le remake hindi de« Thirutu Payale 2 ». Urvashi sera également en vedette dans la série Web « Inspecteur Avinash » aux côtés de Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra.