Le look du défilé Schiaparelli de Zendaya à la Fashion Week de Paris suscite des comparaisons amusantes

Zendaya a toujours été appréciée pour son physique impeccable, semblant toujours belle, peu importe ce qu’elle porte. Cependant, sa dernière apparition a laissé les gens divisés. Lundi 22 janvier, l’actrice de 27 ans a stupéfié la foule en arrivant au défilé Schiaparelli Haute Couture printemps-été 2024, place Vendôme, pour la Fashion Week de Paris.

La star d’Euphoria portait une robe noire à la fois élégante et futuriste qui comportait un haut moulant à col haut et une jupe en satin froncée avec une longue traîne, accessoirisée d’une paire de talons pointus noirs et de collants noirs transparents.

La nouvelle coiffure de Zendaya qu’elle a dévoilée au défilé Schiaparelli de la Fashion Week de Paris a suscité des opinions partagées

Crédits images : Claudio Lavenia/Getty Images

Zendaya a également lancé une nouvelle coiffure composée de mèches super droites avec une frange courte et agitée qui mettait en valeur l’ambiance de l’ère spatiale de l’ensemble.

Le talent primé a ensuite été vu assis au premier rang du spectacle Schiaparelli à côté de Jennifer Lopez et sa co-star d’Euphoria, Chasseur Schäfer.

Bien qu’elle obtienne toujours des retours presque parfaits sur son look, le style qu’elle arborait dans la capitale française a suscité des réactions différentes.

Parmi des comparaisons amusantes, certains lecteurs ont souligné la ressemblance de Zendaya avec Spock de Star Trek.

Crédits images : Stéphane Cardinale/Corbis

Certains lecteurs ont pris E! Section des commentaires Instagram de l’actualité pour exprimer leurs opinions franches, comme l’a écrit une personne : « Premier échec de la mode pour Zendaya ».

Un autre utilisateur d’Instagram a commenté : « C’est la première fois que je n’aime pas le look de Zendaya », tandis qu’un troisième intervenait : « Zendaya, les cheveux ne sont tout simplement pas ça, [its] comme s’ils venaient de coller[d] dessus.

Un autre commentateur a écrit : « La frange, la queue… un énorme raté pour quelqu’un d’aussi parfait qu’elle !! »

Crédits images : Claudio Lavenia/Getty Images

Néanmoins, d’autres ont apprécié le nouveau style de la star de Disney Channel, comme l’a écrit un utilisateur de X (anciennement connu sous le nom de Twitter) : « Talentueux, brillant, incroyable, étonnant, époustouflant, spectaculaire, jamais pareil, totalement unique, complètement inédit auparavant, je n’ai pas peur de faire référence ou de ne pas faire référence », faisant référence à un mème d’interview populaire de Lady Gaga.

Un autre individu est intervenu : « Oh, chérie, c’est un service. »

Comme Dans le style a établi des comparaisons avec la populaire émission de science-fiction Star Trek, décrivant : « La coupe méduse Spock-chic de Zendaya est toute la preuve dont nous avons besoin qu’elle est la reine des transformations capillaires. » D’autres ont comparé la nouvelle coiffure de l’actrice au look emblématique de Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers dans “Scream 3”, ainsi qu’au personnage de “Shrek”, Lord Farquaad, selon Page six.

Zendaya portait ce look lors de la présentation de Dune: Part Two, qui sortira en salles le 1er mars, aux côtés de ses coéquipiers Timothée Chalamet, Austin Butler et Florence Pugh, Personnes signalé.

De plus en plus de lecteurs ont continué à faire des comparaisons amusantes avec sa nouvelle coiffure

