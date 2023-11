Le look des vapes a changé. Voici pourquoi ce changement inquiète les experts.

L’utilisation de Juul a explosé chez les adolescents vers 2018 et 2019, suscitant l’inquiétude des parents et des médecins quant aux effets du vapotage sur la santé des jeunes. La société a été accusée de commercialisation auprès des mineurs peu de temps après la mise sur le marché du produit. Ce printemps, Juul Labs a accepté de payer plus de 400 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles sa publicité ciblait les adolescents.

Juul est devenu « l’exemple de toutes les erreurs commises par l’industrie du vapotage », a déclaré Jamie Ducharme, auteur de « Big Vape : The Incendiary Rise of Juul » et correspondant santé du magazine Time. Le design distinctif de l’appareil – autrefois un argument de vente – est devenu associé au « mépris de la réglementation et au déclenchement d’un scandale ».