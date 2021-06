Le look des Golden Globes 1998 de Brooke Shields est la robe de bal de sa fille Rowan

Brooke Shields était une « fiière maman » ce week-end, envoyant sa fille Rowan Henchy au bal de promo dans une robe que les fans pourraient reconnaître : c’est la même que celle que l’actrice et le mannequin portaient aux Golden Globes en 1998.

« Je pensais que c’était une soirée spéciale lorsque j’ai été nominée pour un Golden Globe et que j’ai porté cette robe en 1998, mais rien n’aurait pu me préparer à voir ma fille la porter à son bal de promo », a écrit Shields en légende d’une publication sur Instagram samedi. L’actrice a choisi un look tout blanc pour l’occasion.

Shields, 56 ans, a remporté deux nominations consécutives pour la meilleure actrice de télévision dans une comédie ou une comédie musicale aux Golden Globes en 1997 et 1998 tout en jouant dans la sitcom NBC « Suddenly Susan ».

En 1998, elle a foulé le tapis rouge dans une robe bustier et un châle rouges assortis. Vingt-trois ans plus tard, sa fille aînée (Shields partage également Grier, 16 ans, avec son mari scénariste Chris Henchy) a reflété une pose prise par sa mère lors de la cérémonie de remise des prix alors qu’elle sortait pour le bal dans la même robe, échangeant le châle pour un corsage et un sac Hermès noir.

Plus tôt cette semaine, Shields a déclaré qu’elle « se réhabilitait et se reconstruisait » après avoir subi une fracture du fémur en février.

L’actrice a expliqué dans un segment de l’émission « Today » il y a près de quatre mois qu’une simple chute alors qu’elle travaillait sur une planche d’équilibre « a cassé mon fémur ».

« J’étais sur l’une de ces planches d’équilibre que je fais tous les jours », a expliqué Shields. « C’était juste quelque chose que j’aime faire. Je l’ai fait sur Instagram et j’ai stupidement changé de concentration et j’ai volé dans les airs et j’ai frappé parfaitement. »

Shields a expliqué que l’os de la cuisse est « vous savez, le plus gros os du corps ».

L’ancien modèle de jeans Calvin Klein a initialement révélé la blessure lors de la publication dimanche d’une vidéo Instagram d’elle dans une chemise d’hôpital faisant des pas extrêmement timides avec des béquilles en métal, des chaussettes antidérapantes visibles sur ses pieds.

« Je m’ai cassé le fémur. Je commence à guérir », a écrit Shields dans le message. « Peu importe votre défi, faites un choix positif, pour vous-même, pour aller de l’avant. #BeginningisNow. »

Contribution : Bryan Alexander

