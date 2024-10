Le look des CDFA Awards de Blake Lively était tellement codé par Serena

Vous pouvez sortir Blake Lively de Une fille bavardemais vous ne pouvez pas prendre son personnage Serena van der Woodsen de Lively. Depuis la fin de la série bien-aimée en 2012, l’acteur est devenu une icône de mode à part entière. Cependant, l’inspiration de Serena a été omniprésente dans la garde-robe de Lively, des fleurs décadentes aux mini-robes rose vif.

Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait porté l’esprit de Serena lors de l’une des plus grandes soirées de mode (non, pas le Met Gala). Le 28 octobre, Lively s’est présenté au Prix ​​CDFA 2024 aux côtés de Michael Kors, arborant un look élégant et ultra-chic du créateur dont Serena (et même son meilleur ami Blair Waldorf) auraient été très fières.

Le look tout blanc de Blake

Pour la cérémonie de remise des prix, Lively a sélectionné un ensemble entièrement blanc, défiant les règles de la mode de l’après-fête du Travail. Elle portait une robe blanche simple et épurée de la collection Michael Kors, avec une encolure dégagée et une taille froncée nouée au niveau de la hanche, révélant une fente sur la jambe jusqu’à la cuisse.

Elle a complété sa robe avec un blazer blanc impeccable assorti, ajoutant une touche corporative à sa tenue de soirée formelle.

James Devaney/GC Images/Getty Images

Lively a rehaussé l’élégance de son ensemble avec ses chaussures et ses accessoires. Elle a ajouté une touche glamour à la tendance des chaussures nues en enfilant des escarpins transparents recouverts de cristaux. Elle a complété son look avec des bijoux étincelants Lorraine Schwartz, notamment un collier à pendentif en diamant, un bracelet tennis clouté et une double bague en forme de larme.

Les looks tout blancs de Serena

La tenue de Lively rappelait l’un des Les tenues les plus appréciées de Serena sur Une fille bavarde: le look du Parti Blanc. Dans le premier épisode de la saison 2, Serena et le gang ont assisté à la soirée des Hamptons dans une robe blanche éthérée digne d’une déesse grecque, avec un décolleté plongeant, une taille cintrée et une jupe fluide parfaite pour une journée à la plage.

Elle a rehaussé son look côtier avec des accessoires ultra glamour, notamment des talons dorés à bout ouvert, un collier à chaîne en argent extra long et un bracelet manchette en perles surdimensionné à son poignet. Ensemble, l’ensemble a fait ressembler Serena à la célèbre femme grecque Aphrodite, c’est pourquoi c’est est resté un favori des fans depuis plus d’une décennie maintenant.