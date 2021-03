Le look décontracté des Golden Globes d’Emily Hampshire rendrait Stevie fier

Simplement le meilleur.

Le dimanche 28 février Ruisseau Schitt actrice Emily Hampshire a commémoré les Golden Globes 2021 en partageant un aperçu de sa tenue décontractée pour la célébration à domicile de cette année. Sur la photo, Emily porte un t-shirt surdimensionné, des leggings, des chaussettes Hello Kitty et un bonnet montréalais. Oh, et nous serions négligents si nous ne mentionnions pas le sac de chips qu’elle tenait comme, eh bien, une pochette.

Qu’est-ce qui a rendu le téléchargement encore plus amusant? Elle a partagé l’image à côté d’une photo de tapis rouge de l’after party des Golden Globes d’Amazon Studios de l’année dernière. Dans l’autre photo, Emily est habillée à neuf dans un smoking noir frappant.

Le texte au-dessus des images dit « comment ça a commencé » et « comment ça se passe ».

Bien sûr, les Golden Globes de cette année ne ressemblent à aucun autre en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Comme E! Les lecteurs de nouvelles le savent bien, la cérémonie de remise des prix était principalement virtuelle cette année, avec des co-animateurs Amy Poehler et Tina Fey même présentant sur des côtes séparées.