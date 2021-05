Virat Kohli est considéré comme le GOAT du cricket. Sa soif sans fin de courses, sa domination avec la chauve-souris et ses singeries sur le terrain le distinguent des autres. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de cricket ou des prouesses de Kohli en tant qu’athlète. Le joueur de cricket de 32 ans fait des vagues sur Internet avec son look «quarantaine» – quelque chose qui a rappelé aux fans desi The Professor de la série populaire «La casa de papel» alias le Money Heist. La photo virale montre Kohli arborant des cheveux longs, une barbe épaisse et des lunettes qui complètent le look. Vous ne l’avez pas encore vu?

Voici:

Comme la photo a été largement diffusée sur le site de microblogging Twitter, de nombreux fans ont supposé que c’était le look de la finale 2021 du championnat du monde de test ICC de Kohli où l’Inde devrait affronter la Nouvelle-Zélande au Rose Bowl de Southampton en juin. Alors que beaucoup d’autres étaient là pour les mèmes.

Virat Kohli ressemble à cet ingénieur d’une société de services qui joue Woh Lamhe à la guitare pour impressionner les filles, a un compte de longue date sur tous les magasins de cigarettes locaux et sort de la maison en caleçon. pic.twitter.com/gXJlvyXN2A– Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 24 mai 2021

Avant d’être excité comme l’ont fait les fans de Kohli, vous devez savoir que la photo virale est photoshoppée.

Photo éditée bhai log itna sérieusement mat lo – Rishabh Srivastava (@AskRishabh) 24 mai 2021

Un autre utilisateur a partagé une capture d’écran d’une annonce de partenariat sponsorisé de Kohli avec un site Web de commerce électronique utilisé pour Photoshop avant d’être partagée sur Twitter.

Pendant ce temps, Kohli a récemment donné une somme de Rs 6,77 lakh pour le traitement Covid-19 de la mère de KS Sravanthi Naidu – SK Suman. La mère de Sravanthi est dans un état critique et elle avait fait appel à la BCCI et à la Hyderabad Cricket Association (HCA), entre autres, pour obtenir de l’aide dans son traitement.

Kohli a été taguée dans un tweet par N. Vidya Yadav, ancienne responsable de la zone sud de la BCCI (cricket féminin) et sœur de l’ancien président de la BCCI, N. Shivlal Yadav, demandant de l’aide pour Sravanthi. Sravanthi a représenté l’Inde dans un test, 4 ODI et 6 T2OI et a joué pour la dernière fois pour le pays en 2014. Elle était principalement un quilleur orthodoxe du bras gauche lent. Elle avait déjà dépensé une somme importante de Rs 16 lakh pour le traitement de ses parents qui avaient tous deux été testés positifs pour Covid-19.

