Le look de Priyanka Chopra pour l’ouverture de l’hôtel Bulgari a séduit Nick Jonas

Priyanka Chopra s’est frayé un chemin dans nos cœurs alors qu’elle assistait au lancement de l’hôtel Bulgari à Rome le 8 juin. regarder. Les vidéos de PeeCee avec la beauté hollywoodienne Zendaya font le tour d’Internet. Mais nous attendions avec impatience que Priyanka publie des photos d’elle-même en solo sur les réseaux sociaux. On dirait qu’elle a finalement exaucé notre souhait.

Priyanka Chopra en robe blanche pour l’ouverture de l’hôtel Bulgari

Pour rendre notre vendredi plus joyeux, Priyanka a partagé une série de photos sur Instagram, nous séduisant avec son look tout blanc. « Félicitations à ma famille Bulgari pour l’inauguration des hôtels Bulgari à Rome », a-t-elle légendé son message. La diva de B-town s’est glissée dans une robe blanche éthérée des étagères du créateur italien Giambattista Valli. Priyanka ne ressemblait à rien de moins qu’une déesse sur Terre, dans l’ensemble, avec un décolleté en V plongeant risqué et une pluie traînante en bas avec une fente à hauteur de cuisse. Mais ce sont ces manches en fourrure bordées de plumes qui ont vraiment attiré notre attention.

Collier émeraude 600 carats de Priyanka Chopra

Priyanka a accessoirisé son look avec un grand collier vert émeraude, agrémenté de perles vertes partout. PeeCee arborait une coiffure de nattes élégante et élégante pour l’événement, laissant la plupart de ses tresses brunes ouvertes. Des joues bronzées, une nuance de rouge à lèvres bordeaux et de longs cils ont mis en valeur le maquillage audacieux de l’actrice. Elle a complété son look angélique, avec des talons peep-toe blancs transparents. Priyanka a définitivement fait tourner toutes les têtes, prenant des poses attrayantes pour les clics, sur fond de Rome. Priyanka a été nommée ambassadrice de la marque Bulgari en 2021. Parmi les autres ambassadrices de la marque de bijoux de luxe figurent Zendaya et Anne Hathaway.

Nick Jonas aime l’OOTD de Priyanka Chopra

Peu de temps après que les images ont fait surface sur Internet, les admirateurs de Priyanka n’ont ménagé aucun effort pour faire l’éloge de la diva. Alors qu’un utilisateur écrivait « QUEEN sert », un autre plaisantait : « La voilà encore : » « C’est comme si elle ne vieillissait pas. Exactement comme je l’ai vue dans le film Aitraaz et c’était il y a presque 20 ans », est venue une autre charmante remarque.

Le mari et auteur-compositeur-interprète de Priyanka, Nick Jonas, est resté sans voix face à la déclaration de style de sa femme. Il vient d’ajouter deux émojis cœur-yeux, admirant Priyanka.

Ardoise de travail de Priyanka Chopra

Priyanka sera ensuite vue dans Jee Le Zaraa du réalisateur Farhan Akhtar, présenté comme un road trip féminin. Il met également en vedette Alia Bhatt et Katrina Kaif.