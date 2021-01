Jennifer Lopez sonne la nouvelle année avec style.

Le soir du réveillon du Nouvel An, la chanteuse de « Pa Ti » l’a emmenée Instagram pour partager son look festif pour la nuit. Avec en toile de fond le métro de New York, le natif du Bronx a porté une robe de bébé poufy surmontée d’une veste courte Balmain noire et dorée. La tenue était complétée par des couches sur des couches de chaînes dorées.

La star joue à Dick ClarkCélébration du réveillon du Nouvel An qui est organisée par Ryan Seacrest. Elle a même partagé un clip d’elle en train de répéter le tournage sur Instagram le 29 décembre.

Cependant, il y a plus à la performance NYE. Après la performance, JLo organise une after-party virtuelle qui permettra à seulement 1000 de ses fans dévoués d’entrer en utilisant un lien Zoom qui sera partagé après minuit.

