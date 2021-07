Le look de doc sexy d’Ayushmann Khurrana du ‘Doctor G’ gagne le cœur des internautes, les fans l’appellent ‘Indian Harry Potter’

Ayushmann Khurrana est un acteur de Bollywood qui est non seulement mignon mais aussi indéniablement sexy. Et lorsque vous combinez les deux, la vue est à voir. Ayushmann tourne actuellement pour le prochain programme de son prochain film ‘Doctor G’. Lundi 19 juillet, Ayushmann a partagé son premier regard sur le film qui gagne le cœur des internautes.

Prenant sur Instagram, Ayushmann a partagé une photo sur laquelle on peut le voir en blouse blanche de médecin avec un stéthoscope dans sa poche. Les lunettes ajoutent un charme enfantin sexy à son look alors qu’il sourit à la caméra.

En partageant la photo, il a écrit : « Docteur G taiyyar ho kar nikle hain. Ab hogi tir ! #DocteurGFirstLook.

Le nouvel avatar d’Ayushmann a reçu un coup de pouce des internautes. Un utilisateur l’a même comparé à Harry Potter. « Ressemblant à un potier indien Harry », a écrit l’utilisateur. Un autre utilisateur a écrit: « Cela a l’air fabuleux. » Un troisième utilisateur a écrit : » J’ai l’air extrêmement beau « , tandis qu’un quatrième a commenté : » Ma jolie personne ! J’ai hâte. » Un autre utilisateur a commenté, « Harry Potter Lite ».

Ayushmann est actuellement en tournage à Bhopal pour « Doctor G ». Il aurait tourné pendant plus d’un mois dans la ville du centre de l’Inde. L’acteur a également partagé quelques aperçus de son voyage sur ses histoires Instagram.

Le prochain film met également en vedette Rakul Preet Singh et Shefali Shah. Pour la première fois, Ayushmann, Rakul et Shefali partageront ensemble l’espace écran, ce qui a certainement piqué la curiosité des téléspectateurs.

Produit par Junglee Pictures, le prochain film sera basé sur le campus d’un institut médical. Alors qu’Ayushmann jouera le rôle du Dr Uday Gupta, Rakul sera vu comme le Dr Fatima, une étudiante en médecine qui joue le rôle de l’aîné d’Ayushmann dans le film. Shefali jouera le rôle d’un médecin senior – le Dr Nandini dans le prochain film réalisé par Anubhuti Kashyap. Anubhuti, qui est la sœur du réalisateur Anurag Kashyap, fera ses débuts en tant que réalisatrice de longs métrages avec le projet à venir.

Il s’agit de la troisième collaboration d’Ayushmann avec Junglee Pictures, après ‘Bareilly Ki Barfi’ (2017) et ‘Badhaai Ho’ (2018). En plus de « Doctor G », Ayushmann a plusieurs projets à venir dans sa cagnotte, notamment « Anek » et « Chandigarh Kare Aashiqui ». Il a été vu pour la dernière fois dans « Gulabo Sitabo » de Shoojit Sircar, aux côtés d’Amitabh Bachchan.

(Avec entrées ANI)