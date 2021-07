Le look de diva sexy de Shehnaaz Gill dans la dernière séance photo rend les internautes fous, les fans l’appellent « la prochaine grande chose »

Il y a deux semaines, l’as photographe Dabboo Ratnani avait partagé une vidéo BTS de son dernier tournage avec nul autre que Shehnaaz Gill. Depuis son passage dans » Bigg Boss 13 « , Shehnaaz a perdu beaucoup de poids et a revêtu un look sexy pour la séance photo.

Jeudi (15 juillet), Dabboo a partagé une superbe photo de Shehnaaz dans un look jamais vu auparavant. La photo est sur la page de couverture du magazine Filmfare qui a annoncé que Shehnaaz serait « la prochaine grande chose » et elle fait définitivement tomber les mâchoires avec son look sexy. Sur la photo, Shehnaaz peut être vue dans une robe translucide avec des rayures noires dessus. Elle pose avec une hanche et donne une ambiance vintage classique avec sa perruque aux cheveux blancs et ses déchirures rouges.

La ‘Katrina Kaif of Punjab’ a également repartagé un article de Filmfare qui disait: « Vous ne pouvez pas faire défiler les réseaux sociaux sans trouver une photo ou une vidéo de Shehnaaz Gill ou quelqu’un recréant l’un de ses célèbres dialogues de son émission de télé-réalité. Sa renommée et son ascension pour devenir l’une des célébrités les plus aimées sur les réseaux sociaux sont louables et elle a enflammé Internet avec sa personnalité franche et son look adorable. Shehnaaz est la fille d’à côté préférée de tout le monde qui a déjà pris d’assaut le monde du cinéma pendjabi et est prête à réaliser de plus grandes choses à l’avenir. Voici l’éloge de son succès en tant que journaliste avec notre dernière couverture numérique.

Les fans sont restés sans voix et ont comblé Shehnaaz de compliments et d’amour. « Whooooo c’est incroyable. Elle est en effet la prochaine Big Thing !! #ShehnaazGill est une rockstar », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté : « Vous avez parcouru un long chemin… Vous gooooo girl !!! » Un troisième utilisateur a écrit: « U a cloué le bébé », tandis qu’un quatrième a commenté: « Fier fier fier super fier de toi ma fille super fière de toi. »

Plus tôt, Daboo avait partagé une vidéo BTS de sa séance photo avec Shehnaaz. Dans la vidéo, Shehnaaz pouvait être vue en train de prendre une pose sensuelle tout en portant une chemise blanche et un pantalon multicolore. Les cheveux ébouriffés de l’acteur la rendent incroyablement magnifique.

Après » Bigg Boss « , Shehnaaz est devenu célèbre et très suivi sur les réseaux sociaux. Elle a mis en sac un film avec Diljit Dosanjh et a également travaillé dans plusieurs vidéos de musc.