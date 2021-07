Le look d’Amitabh Bachchan et Rashmika Mandanna dans Goodbye a fuité en ligne ! | Buzz News

New Delhi : La mégastar Amitabh Bachchan, qui a récemment commencé à travailler pour son prochain film Goodbye, fait l’actualité depuis un certain temps déjà. Selon les derniers rapports, une photo de Big B des décors du film a fuité et devient virale sur les réseaux sociaux. La beauté du sud Rashmika Mandanna peut également être vue sur la photo.

Un fan club a partagé la photo en ligne. Regarde:

Sur la photo, on peut voir Amitabh arborant un bandhgala kurta et un pyjama avec un look subtil, tandis que Rashmika a opté pour un look décontracté et le duo peut être vu totalement absorbé dans une conversation.

Dirigé par Vikas Bahl, le film met également en vedette Neena Gupta face à Big B dans le rôle principal.

Pour les non avertis, Rashmika est prête pour ses débuts à Bollywood avec ‘Mission Majnu’ face à Sidharth Malhotra dans le rôle principal.

‘Au revoir’ sera sa deuxième aventure à Bollywood. Ses fans sont très heureux de la voir à Bollywood car elle est très populaire dans le Sud. Elle est devenue célèbre avec des films comme – Cher camarade, Chamak, Chalo et Geetha Govindam, entre autres.

Tandis qu’Amitabh sera ensuite vu dans « Brahmastra » d’Ayan Mukerji, qui mettra également en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Le film a également Nagarjuna Akkineni, Dimple Kapadia et Mouni Roy dans des rôles pivots.

Il a également un rôle dans le prochain sans titre de Nag Ashwin avec Prabhas et Deepika Padukone dans les rôles principaux.

Ensuite, il sera également vu dans ‘Chehre’ de Rumy Jafry avec Emraan Hashmi et Rhea Chakraborty dans les rôles principaux.