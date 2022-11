Le look “Brahmastra” d’Alia Bhatt a-t-il été inspiré par le bandya de Rajpal Yadav de “Chup Chup Ke” ? Desis pense que c’était

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt-star Brahmastra Part One: Shiva est devenu une rage au box-office. Le film a suscité de nombreux éloges pour ses effets spéciaux et ses effets spéciaux. Cependant, pour un film au budget de 300 crores, les costumes étaient assez décevants. Pendant la majeure partie du film, Alia a été vue vêtue d’un jean skinny, d’un t-shirt et d’un haussement d’épaules. Élaborant sur la même chose, un utilisateur de Twitter a expliqué à quel point le look d’Alia dans l’une des scènes est très similaire à celui de Bandya dans le film “Chup Chup Ke”. Le personnage a été joué par Rajpal Yadav.

“Je ne peux pas croire qu’Alia ait essayé de voler le look de Bandya à Brahmastra”, lit-on dans la légende. Il y a deux images dans le post comparant les tenues des deux personnages. Dans les images, les deux acteurs peuvent être vus portant une robe rose pâle similaire. T-shirt à col en V avec un pantalon.

Depuis sa mise en ligne, le mème est devenu viral avec plus de 6 000 likes. «J’ai regardé le film hier. La première mi-temps était bonne. La deuxième mi-temps a été un peu lente. Une seule erreur commise par les créateurs est une histoire d’amour. Quel en est le besoin. Chaque fois que je sentais que j’étais dans le film, une histoire d’amour surgissait et gâchait l’ambiance. les graphismes étaient bons “, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit:” Je pense que les créateurs dépensent tout leur argent en VFX afin qu’il ne puisse pas se permettre un bon auteur de dialogues et un nouveau costume pour le casting. ”

Voici quelques réponses :

Pendant ce temps, plus tôt, l’artiste Mimicry Chandni Bhabhda, qui est devenue une sensation virale pour avoir parfaitement imité la voix d’Alia, a réagi au film à sa manière. Chandni a mis en ligne une vidéo hilarante sur son espace Instagram mettant en scène les dialogues d’Alia de Brahmastra. S’intéressant au personnage d’Alia, Isha dans le film, Chandni a écrit : “Isha tumhara Button hai”.

La star des médias sociaux a été vue en train de perfectionner les gestes, les expressions et la voix d’Alia dans la vidéo. La façon dont elle a synchronisé les lèvres avec “Shiva” d’Alia la faisait ressembler davantage à Alia Bhatt qu’à l’actrice elle-même. Chandni avec son maniérisme sur le point a réussi à copier Isha d’Alia. Elle a réussi à imiter certaines des interactions d’Alia avec le personnage de Ranbir Kapoor, Shiva, faisant rire les internautes.

