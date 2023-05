Le long week-end, le trafic a ralenti en direction nord sur Coquihalla en raison d’un accident de véhicule

Les personnes voyageant pour commencer leur long week-end peuvent s’attendre à des retards en direction du nord sur l’autoroute Coquihalla.

Un incident de véhicule a eu lieu entre Coquihalla Lakes Road (sortie 288) et Mine Creek Road (sortie 231) vers 9 h 30. On ne sait pas combien de véhicules ont été impliqués et si quelqu’un a été blessé.

Les équipages sont sur place et les chauffeurs demandent à passer avec prudence.

⚠️ #BCHwy5 – Un incident de véhicule juste au nord de Mine Creek Rd (sortie 231) entraîne des retards en direction nord entre #HopeBC et #Merritt. Veuillez passer avec prudence. ℹ️ Pour info et mises à jour : https://t.co/ODFzCwsm0h – DriveBC (@DriveBC) 19 mai 2023

