Le long week-end de mai s’amuse en famille après que la mère de Kelowna se soit cassé le cou

Malade et en bonne santé, Ben Stanford collecte des fonds pour pouvoir rester aux côtés de sa femme pendant qu’elle est sur un long chemin pour se rétablir.

Un GoFundMe a été lancé par l’homme de Kelowna après que sa femme, Rachel, se soit cassé le cou alors qu’il passait du temps avec sa famille le long week-end de mai.

La collecte de fonds indique que Rachel est inscrite à un programme de soins de santé et se porte volontaire en tant que première intervenante médicale. Elle aide également à prendre soin de sa mère et de sa tante.

Stanford cherche à s’absenter de son travail d’aide-soignant enregistré à l’hôpital général de Kelowna afin de prodiguer des soins à sa femme et d’être disponible pour se déplacer pour des rendez-vous. Les fonds collectés aideront à compléter les salaires perdus pendant l’absence du travail et les frais de déplacement pour les soins médicaux.

