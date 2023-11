Le long voyage pour traiter le cerveau long Covid – À la poursuite de la vie avec le Dr Sanjay Gupta

Dr Sanjay Gupta 00:00:04 Si vous le pouvez, j’aimerais que vous repensiez au début de la pandémie de COVID 19. C’était début 2020 et c’était une période effrayante pour tout le monde. En partie, il y avait tellement de choses que nous ne savions pas. C’était aussi une période incertaine pour moi. J’essayais de couvrir la pandémie jour après jour à la télévision et également sur ce podcast, qui s’appelait à l’époque Coronavirus Fact versus Fiction. Je dois vous dire que je suis médecin depuis 30 ans maintenant, et jusque-là, en dehors du VIH/SIDA, je n’avais pas vraiment vu une toute nouvelle classe de maladies émerger aussi rapidement, aussi transmissible, aussi dangereuse, aussi mortelle. Il y avait beaucoup à apprendre et nous devions tous le faire rapidement. Alors maintenant, projetons-nous vers 2023, plus de trois ans plus tard. Et la vérité est que nous sommes tous encore en train d’apprendre. Peut-être qu’aucun aspect de cette pandémie n’a soulevé plus de questions que ce mystérieux phénomène désormais connu sous le nom de long COVID.

Je suis traité comme COVID depuis 97 jours. Je suis plutôt en proie à cela.

Dr Sanjay Gupta 00:01:11 Ils sont connus comme des voyageurs long-courriers diagnostiqués avec le COVID 19, mais des mois plus tard, ils présentent toujours des symptômes.

Tout, des caillots sanguins aux convulsions. Tremblements des bras.

Mon estomac n’est plus ce qu’il était.

Dr Sanjay Gupta 00:01:26 « Une enquête de 2022 du Centre national des statistiques de la santé estime désormais que près de 7 % des adultes et plus de 1 % des enfants ont été aux prises avec un long COVID à un moment donné. Cela équivaut à des millions et des millions de personnes. Alors que nous poursuivons ce voyage à travers le cerveau dans le podcast, je voulais savoir quel impact le Long-covid a-t-il sur le cerveau ? Le terme brouillard cérébral décrit-il avec précision ce que vivent de nombreuses personnes ? Et peut-être plus important encore, que pouvons-nous faire pour y remédier ? Aujourd’hui, nous allons approfondir ce que nous savons sur le cerveau long COVID. Et nous allons parler à quelqu’un qui a été en première ligne dans cette lutte contre le long COVID.

Mon objectif est toujours d’avoir quelque chose de plus que quelqu’un puisse essayer et qu’il n’a jamais essayé auparavant.

Dr Sanjay Gupta 00:02:16 Je suis le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN. Et c’est Chasing Life.

D’accord, avant d’aller plus loin, j’ai pensé qu’il était important que vous entendiez directement quelqu’un qui a été aux prises avec une longue COVID. Parce que ce que j’ai entendu, c’est que si vous ne l’avez pas eu, vous ne pouvez probablement pas vraiment comprendre ce que l’on ressent.

Dr Sanjay Gupta 00:02:43 Pouvez-vous juste m’en dire un peu. À propos de votre vie avant ça ? Genre, qu’est-ce que tu faisais ? Quelle était votre vie avant que tout cela n’arrive ?

‘Barbara VanMeter-Nivens 00:02:51 J’étais une personne extrêmement occupée. Maman, femme. Maman chien.

Dr Sanjay Gupta 00:02:58 « Voici Barbara VanMeter-Nivens. Barbara a contracté le COVID pour la première fois à l’automne 2020, et c’était un cas extrêmement grave. Elle a dû aller à l’hôpital. Elle s’est retrouvée aux soins intensifs. Elle a passé près d’un mois à l’hôpital avant d’en sortir. Mais voici le problème. Même si elle a pu rentrer chez elle, elle était loin d’être guérie.

‘Barbara VanMeter-Nivens 00:03:17 Je suis rentré chez moi sous oxygène pendant 500 jours.

Dr Sanjay Gupta 00:03:21 Ses symptômes ne disparaissaient tout simplement pas. Et environ quatre semaines plus tard, elle a consulté un médecin de premier recours dans l’espoir d’obtenir des réponses.

‘Barbara VanMeter-Nivens 00:03:28 Et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais encore si mal. Pourquoi? Tout faisait mal. J’étais sur un déambulateur. Je pleurais. Et elle m’a rembourré la main et elle a dit : Barbara, tu as un long COVID.

Dr Sanjay Gupta 00:03:46 Le long COVID a complètement bouleversé la vie de Barbara. Lorsque je l’ai rencontrée pour la première fois mi-2022, elle m’a dit qu’elle n’avait pas travaillé depuis plus d’un an. Elle a raté le mariage de son beau-fils, la remise des diplômes de sa nièce et même les funérailles de sa mère. Et en plus, elle a souvent eu affaire à des gens qui ne croyaient pas vraiment qu’elle souffrait d’un long COVID. Ils minimisaient ses symptômes. Ce qui m’a vraiment frappé, c’est la façon dont elle a décrit la durée pendant laquelle le COVID se sent réellement dans sa tête.

‘Barbara VanMeter-Nivens 00:04:17 J’ai l’impression qu’il y a un virus dans mon cerveau. Et ça change. Cela change des choses dans mon cerveau parce que je ne peux pas penser. Je ne m’en souviens pas. Je tu sais, je ne peux tout simplement pas retirer ces choses. Comme je l’ai fait avant.

Dr Sanjay Gupta 00:04:36 C’est cette phrase qui change les choses dans mon cerveau qui m’a vraiment marqué. Les gens utilisent souvent le terme brouillard cérébral. Mais pour des gens comme Barbara, le terme brouillard cérébral est sous-estimé. Et ce sont des gens comme Barbara qui ont amené mon prochain invité à partir en mission pour découvrir les mystères du long cerveau du COVID.

Nous manquions de lits. Je me souviens encore très bien que dans mon laboratoire, nous avions un tableau blanc et nous avions le nombre de lits gratuits, de lits de soins intensifs gratuits juste écrits sur le tableau blanc, et cela diminuait chaque jour.

Dr Sanjay Gupta 00:05:12 C’est David Putrino. C’est un neuroscientifique. Il est également directeur de l’innovation en réadaptation au Mount Sinai Health System à New York. Avant la pandémie, son laboratoire se consacrait principalement à aider les personnes à se remettre de traumatismes crâniens. Ils venaient de lancer une application pour les survivants d’un AVC, un endroit où ils pouvaient saisir leurs signes vitaux et leurs symptômes afin que les médecins puissent ensuite suivre leur guérison. Mais lorsque les lits des unités de soins intensifs ont commencé à se remplir à travers la ville, il a voulu s’assurer que les patients qui n’étaient pas suffisamment malades pour être admis ne s’aggraveraient pas également à la maison. Il a donc ajusté l’application pour qu’elle se concentre sur l’insuffisance respiratoire et a commencé à renvoyer les patients chez eux avec l’oxymètre de pouls et des instructions pour enregistrer leurs signes vitaux sur l’application.

«Je me souviens encore du 15 mars, notre premier patient nous a rejoint et a cessé d’être surveillé. Et en avril, nous avions environ 8 000 personnes sur l’application. Ouah. Et puis ce qui s’est passé était là. Mi-avril, nous avons commencé à avoir des personnes qui étaient sur l’application depuis un moment. Habituellement, la trajectoire était qu’ils soient renvoyés chez eux depuis l’hôpital ou qu’ils accèdent à l’application. Ils surveillent leurs symptômes environ deux ou trois semaines plus tard et disent : « Eh bien, merci pour tout. Je me sens bien, tu sais, je te verrai plus tard. À la mi-avril, environ 20 % des personnes ayant rejoint l’application ne s’amélioraient tout simplement pas. Et ils signalaient de nouveaux symptômes.

Dr Sanjay Gupta 00:06:40 Et il dit que ces symptômes étaient différents de ceux auxquels son équipe s’attendait.

Naturellement, les gens souffraient d’une fatigue extrême, de difficultés cognitives et de pertes de mémoire. Vous savez, ils nous disaient que c’étaient leurs problèmes. Essoufflement, ils n’ont pas dit malaise post-effort. Personne ne savait ce qu’était un malaise post-effort, mais ils disaient des choses comme, vous savez, je suis allé faire mes courses et puis je me suis écrasé. Crash était donc un grand mot qui était utilisé. Vous savez, je suis descendu, mes courses ont été livrées, les porter dans les escaliers jusqu’à mon appartement, m’a fait m’écraser. Et je ne pouvais pas, tu sais, je n’ai pas pu sortir du lit pendant deux jours. Et je me souviens encore que nous nous sommes regroupés en groupe et que nous avons dit : qu’allons-nous faire ? Vous savez, nous ne voulons pas leur dire de quitter l’application, mais l’application ne les aide pas non plus, vous savez, c’est autre chose.

Dr Sanjay Gupta 00:07:34 « Laissez-moi vous poser une question fondamentale. Vous avez donc ces patients que vous suivez sur cette application et ils commencent à décrire d’autres symptômes. Comment les distinguer des personnes qui n’ont peut-être pas eu la COVID, mais qui sont à ce stade confrontées à une quantité très importante de tumulte et d’anxiété dans la société ? Je veux dire, comment pouvez-vous dire avec certitude que cela est dû au COVID, que c’est même un long Covid ? Je ne dis pas que ce n’est pas le cas, mais je dis simplement qu’en tant que groupe témoin, quel était votre groupe témoin ici ?