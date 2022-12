Le long risque de COVID vaut la peine d’éviter les deuxièmes infections

Elle voit encore beaucoup de patients atteints de COVID depuis longtemps – certains infectés aussi récemment que l’été dernier, certains vaccinés et infectés pour la première fois, et d’autres entrant après des réinfections.

Alors que certaines données suggèrent que les risques de COVID longs sont plus faibles avec les variantes d’Omicron par rapport à la variante Delta, les experts soulignent qu’un nombre beaucoup plus élevé de personnes ont été infectées par Omicron, donc même un petit pourcentage d’un grand nombre est toujours un grand nombre .

“C’est le seul grand signal que nous ayons et c’est pourquoi j’essaie de brandir le drapeau autant que possible pour me faire vacciner [and boosted].”

Et tandis que les variantes et sous-variantes d’infections d’Omicron peuvent sembler plus bénignes pour de nombreuses personnes, les médecins notent que de nouveaux patients se présentent également avec les mêmes symptômes débilitants que ceux qui ont contracté un long COVID plus tôt dans la pandémie : fatigue, essoufflement, cœur qui s’emballe, brouillard cérébral, troubles du sommeil et problèmes de santé mentale.

“Lors de mes jours de clinique post-COVID, je vois encore quatre à huit nouveaux patients qui ont eu des infections en 2022 et qui présentent des symptômes importants”, explique Truong.

Et longtemps COVID peut tuer. Plus de 3 500 certificats de décès déposés depuis le début de la pandémie jusqu’en juin 2022 répertorient le long COVID comme cause spécifique de décès, le Rapports du Centre national des statistiques sur la santé.