Le long risque de COVID s’étend deux ans après l’infection

Tomber malade du COVID-19 est déjà assez grave. Et si vous faisiez partie des personnes malchanceuses qui vivent ce qu’on appelle le long COVID ? C’est un mélange de symptômes qui peuvent survenir des mois – voire des années – après la guérison du COVID, selon une nouvelle étude portant sur plus d’un million de personnes de huit pays.

Le risque adulte de développer des troubles épileptiques, un brouillard cérébral, une démence et d’autres problèmes de santé mentale reste élevé deux ans après s’être remis du COVID-19, selon l’étude.

“Ce sont des découvertes importantes, mais elles ne devraient pas conduire à la panique”, a déclaré le co-auteur Paul Harrison, professeur de psychiatrie à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. “Nous ne parlons pas de choses qui sont 10 ou 100 fois plus courantes. Je pense que le pire rapport de cotes est en quelque sorte de deux ou trois.”

Les enfants avaient un risque accru de recevoir un diagnostic d’épilepsie ou de convulsions, d’encéphalite et de troubles des racines nerveuses, qui peuvent causer de la douleur, de la faiblesse ou une perte de sensation dans un bras ou une jambe. Il y avait aussi un risque faible mais inquiétant d’être diagnostiqué avec un trouble psychotique tel que la schizophrénie ou la pensée délirante.

“Il s’agit d’une étude extrêmement robuste et bien menée, utilisant des données provenant d’un large échantillon et couvrant plusieurs pays”, a déclaré Rachel Sumner, chercheuse principale à l’Université métropolitaine de Cardiff au Royaume-Uni, qui n’a pas participé à l’étude.

“Les résultats sont alarmants et sont d’une importance cruciale dans notre contexte actuel de propagation non atténuée du COVID”, a-t-elle ajouté par e-mail.

Les conclusions de l’étude correspondent à l’expérience clinique du Dr Aaron Friedberg, professeur adjoint clinique de médecine interne qui travaille dans le programme de récupération post-COVID au Wexner Medical Center de l’Ohio State University à Columbus.

“Je viens de parler à quelqu’un qui avait été initialement diagnostiqué avec le COVID il y a plus de deux ans, mais il ne voit qu’un spécialiste post-COVID aujourd’hui”, a déclaré Friedberg, qui n’a pas participé à l’étude. “Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils présentent ces symptômes deux ans plus tard. Cela signifie qu’ils sont simplement diagnostiqués avec eux.”

Friedberg a également déclaré qu’il voyait des personnes souffrant de symptômes graves deux ans après le diagnostic.

“Ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas respirer. J’ai une personne dont la maladie est si grave qu’elle ne peut pratiquement pas sortir du lit”, a-t-il déclaré. “J’ai vu récemment une personne qui ne travaille toujours pas à cause des symptômes du COVID deux ans plus tard.”

BONNES ET MAUVAISE NOUVELLES

Deux années de données hospitalières pour les adultes et les enfants extraites du réseau de dossiers de santé électroniques TriNetX ont été analysées pour l’étude, publiée mercredi dans la revue Lancet Psychiatry. TriNetX est un réseau international de données sans aucun facteur d’identification provenant d’hôpitaux, de prestataires de soins primaires et de spécialistes. Environ 89 millions de patients sont dans le pool de données.

L’étude a examiné 1,25 million de patients deux ans après leur diagnostic de COVID-19 et les a comparés à un groupe étroitement apparié de 1,25 million de personnes qui avaient une infection respiratoire différente.

“Nous avons comparé ces deux groupes de patients en termes de 14 troubles neurologiques et psychiatriques majeurs au cours des deux années suivant le COVID-19 ou une infection respiratoire”, a déclaré le co-auteur Maxime Taquet, chercheur clinicien universitaire en psychiatrie à l’Institut national de la santé et des soins. Centre de recherche biomédicale de Research au Royaume-Uni

L’équipe de recherche a examiné les conditions suivantes : troubles anxieux ; troubles de l’humeur; trouble psychotique; insomnie; déficit cognitif (composite de codes pour capturer ce que l’on appelle le brouillard cérébral); démence; épilepsie ou convulsions; encéphalite; hémorragie intracrânienne; accident vasculaire cérébral; parkinsonisme; Le syndrome de Guillain Barre; troubles des nerfs, des racines nerveuses et du plexus; et les maladies neuromusculaires et musculaires. Les chercheurs ont également examiné les décès de toute cause.

La plupart des patients venaient des États-Unis, mais l’étude comprenait également des personnes d’Australie, du Royaume-Uni, d’Espagne, de Bulgarie, d’Inde, de Malaisie et de Taïwan.

L’étude n’a pas pu dire si les gens avaient ressenti des symptômes continus pendant les deux années complètes depuis un diagnostic de COVID-19 : “Cela pourrait être le cas, ce n’est peut-être pas le cas”, a déclaré Taquet. “Ces données ne portent que sur le nombre de nouveaux diagnostics posés, et non sur la persistance ou la durée des symptômes.”

La nouvelle était à la fois bonne et mauvaise.

Pour les adultes, le risque de développer “le brouillard cérébral, la démence, les troubles psychotiques, l’épilepsie et les convulsions reste élevé tout au long des deux ans” par rapport aux personnes souffrant d’autres affections respiratoires, a déclaré Taquet.

Les adultes de plus de 65 ans avaient une augmentation de 1,2% du risque de recevoir un diagnostic de démence, selon l’étude. S’il est “très clair qu’il ne s’agit pas d’un tsunami de nouveaux cas de démence, il est également (je pense) difficile de l’ignorer, compte tenu de la gravité des conséquences du diagnostic de démence”, a-t-il déclaré.

Il y avait de bonnes nouvelles pour les adultes, a ajouté Taquet : “Le risque de certains troubles – en particulier les troubles anxieux et de l’humeur – a disparu en deux à trois mois, sans excès global de cas sur les deux ans.”

EFFET SUR LES ENFANTS

Il y avait aussi de bonnes nouvelles pour les enfants : “Le risque de brouillard cérébral chez les enfants était transitoire – il n’y avait pas de risque global”, a déclaré Taquet. Les enfants n’étaient pas non plus plus à risque de recevoir un diagnostic d’anxiété et de dépression après le COVID-19, “même au cours des six premiers mois”, a-t-il déclaré.

Mais il y avait des résultats troublants quand il s’agissait d’autres conditions. Par exemple, les enfants avaient un “risque deux fois plus élevé d’épilepsie et de convulsions”, a déclaré Taquet, et un “risque trois fois plus élevé de diagnostic de trouble psychotique en deux ans après avoir eu le COVID-19 par rapport à ceux diagnostiqués avec un autre voies respiratoires”. infection.”

Dans l’étude de 10 000 enfants avec un diagnostic de Covid-19, 260 avaient développé une épilepsie et des convulsions en deux ans, contre 130 enfants sur 10 000 diagnostiqués avec une autre infection des voies respiratoires, ce qui était un “risque doublement accru”, a déclaré Taquet,

Il y avait un risque multiplié par trois de diagnostic de trouble psychotique chez les enfants deux ans après une infection au COVID-19, a déclaré Taquet. Pourtant “le risque absolu reste assez faible”, a-t-il dit, avec 18 cas diagnostiqués de psychose sur 10 000 enfants.

“Je pense que nous devons être prudents dans l’interprétation des petites augmentations signalées de la démence et de la psychose”, a déclaré Paul Garner, professeur émérite en synthèse de preuves en santé mondiale à la Liverpool School of Tropical Medicine au Royaume-Uni. Garner n’était pas impliqué dans l’étude.

“Ceux-ci sont, à mon avis, plus susceptibles d’être liés au bouleversement sociétal et à la dystopie que nous avons vécus plutôt que d’être un effet direct du virus.”

UN IMPACT À LONG TERME

Dans l’ensemble, les preuves de l’étude sont “particulièrement inquiétantes”, a déclaré Sumner de Cardiff, car même les variantes du COVID-19 considérées comme plus douces semblent avoir les mêmes conséquences à long terme.

En outre, “certains de ces troubles continueront d’avoir des retards de diagnostic et de traitement avec des systèmes de santé qui ont du mal à faire face à la fois aux infections au COVID et aux arriérés de listes d’attente de patients”, a ajouté Sumner.

Cette réalité correspond à l’expérience clinique de médecins tels que Friedberg, qui traite depuis longtemps des patients atteints de COVID-19 peu de temps après le début de la pandémie.

“J’ai des (patients) post-COVID sévères de la souche ancestrale de mars 2020, et j’ai la même chose chez les personnes qui l’ont développée il y a quelques mois. Je pense donc que cela peut être tout aussi grave avec n’importe laquelle de ces variantes ,” il a dit.

Pourtant, Friedberg a déclaré à CNN qu’il n’y avait eu “aucune décision de politique publique” sur ce qui se passerait après le COVID-19.

“L’idée qu’il se passe peut-être cette chose terrible que nous n’apprécierons que des mois ou des années plus tard n’est pas traitée de manière adéquate”, a déclaré Friedberg.

“Disons que les enfants ne peuvent tout simplement plus courir autant qu’avant, ou ont des troubles épileptiques maintenant, ou que les adultes ne peuvent tout simplement pas gérer autant de tâches de travail ou ont du mal à s’occuper de leurs enfants à la maison parce qu’ils ont juste un brouillard cérébral , ils souffrent d’essoufflement chronique.

“Si cela commence à arriver à, disons, 5% de la population à chaque fois qu’il y a une vague de COVID, cela commence à s’accumuler.”