Le long métrage emblématique I’m A Celebrity supprimé après plus de 18 ans dans la série

ITV a abandonné l’emblématique hôtel Palazzo Versace de I’m A Celebrity de cette année… avec des stars expulsées et leurs familles maintenant réservées dans un Marriott local à la place.

Le casting de l’émission s’est enregistré dans la station balnéaire fastueuse à 1 000 £ la nuit après leur séjour au camp depuis que l’émission a déménagé pour la première fois dans le Queensland, en Australie, il y a 18 ans, pour sa troisième série en 2004.

Actualités Splash

Médias australiens

La star de Chase Anne Hegarty au Palazzo Versace Hotel en 2018 après son séjour dans la jungle I’m A Celebrity[/caption]

Maintenant, ils vont se détendre dans un hôtel appelé le JW Marriott Gold Coast Resort and Spa, où les chambres commencent à 256 £ et offrent un look frais et moderne.

Un initié de la télé a déclaré: «ITV utilise Versace depuis que la série est arrivée dans le Queensland en 2004. Ces scènes classiques de célébrités boueuses et épuisées arrivant dans le hall glamour et brillant font partie du tissu même de I’m A Celeb.

“Le nouvel hôtel est charmant, mais juste différent de l’opulence bouji du Versace, qui est si bien connue des téléspectateurs.”

ITV dit que le changement fait partie d’une refonte des nombreux éléments de l’émission après son absence d’Australie pendant la pandémie.

La chaîne a été contrainte de mettre en scène le programme au château de Gwrych, au nord du Pays de Galles, en 2020 et 2021.

Une source de l’émission a déclaré au Sun: “Nous cherchons constamment des moyens de rafraîchir l’émission et être loin de l’Australie pendant la pandémie nous a donné l’occasion d’examiner tous les aspects de l’émission, y compris l’hôtel dans lequel les célébrités séjournent à leur sortie de la jungle – pour la nouvelle série, nous utiliserons un hôtel différent sur la Gold Coast.”

L’une des suites haut de gamme du JW Marriott avec vue sur l’océan coûte environ 650 £ la nuit, donc même les plus exigeants de la distribution de cette année coûteront moins cher à ITV.





Le casting de cette année comprend de grands noms comme Boy George et la toute première signature royale de la série, Mike Tindall.

Jusqu’à présent, le beau gosse de Hollyoaks, Owen Warner, Olivia Attwood de Love Island, Sue Cleaver de Corrie et le DJ radio Chris Moyles ont atterri sur la Gold Coast, prêts à s’enregistrer dans le camp après avoir terminé une quarantaine de sept jours.

La première émission sera diffusée le 6 novembre.

Inconnu, clair avec bureau photo

La nouvelle base hôtelière de I’m A Celebrity est le JW Marriott Gold Coast Resort and Spa[/caption]

Alamy

Les célébrités et leurs familles avaient l’habitude de se prélasser au bord de la piscine de l’hôtel Versace[/caption]

Alamy

L’hôtel Versace est la maison de luxe de I’m A Celebrity depuis 2004[/caption]