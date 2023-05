Le long jeu de la Chine : renverser le dollar américain

De plus, à mesure que l’économie chinoise continue de croître, davantage de nations entreront dans l’orbite de Pékin et de ce système émergent. Lorsque cela se produira, les alternatives au dollar atteindront une plus grande viabilité.

Lula da Silva, le président brésilien, a prouvé que cette tendance était déjà en cours lorsqu’il a signé 15 accords avec Pékin, sur tout, de la recherche scientifique aux technologies de l’information en passant par l’agriculture, lors de son récent voyage en Chine.

Lula a annoncé son intention d’aider le Parti communiste chinois à « équilibrer la géopolitique mondiale », c’est-à-dire à diminuer l’influence des États-Unis. Il a également approuvé la création d’une monnaie indépendante pour concurrencer le dollar.

Deux conclusions politiques devraient découler de ces développements. Premièrement, nous devons revitaliser la fabrication nationale. Depuis 2000, date à laquelle l’Amérique a cédé son statut d’usine du monde à la Chine, nos seuls avantages économiques ont été notre capacité à innover et notre domination financière, mais la première stagne et la seconde s’amenuise. Pour survivre et prospérer dans une ère multipolaire, nous devons être capables de fabriquer à nouveau des choses – des semi-conducteurs aux produits pharmaceutiques et tout le reste.

Le deuxième point à retenir est que les États-Unis doivent s’améliorer pour se faire et garder des amis. Nous ne pouvons plus compter sur les pays étrangers pour suivre notre exemple par défaut. Pour équilibrer la coalition anti-américaine croissante de Pékin et pour maintenir le dollar aussi fort que possible, les États-Unis doivent former leur propre coalition.