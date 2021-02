Le long et douloureux chemin de la neutralité du net

Donc, depuis l’ère Napster, nous sommes coincés dans une boucle sans fin d’arguments, de lois et de lois abrogées. La Californie a été autorisée cette semaine à appliquer sa propre réglementation sur la neutralité du Net, qui (bien sûr) avait été contestée devant les tribunaux. C’est maintenant une distraction pour nos dirigeants élus et nos entreprises lorsqu’il y a des problèmes plus urgents.

Le principe est solide: des entreprises comme Comcast et AT&T qui nous vendent des services Internet à domicile ne devraient pas transmettre certaines données en ligne aux ordinateurs et aux téléviseurs plus rapidement que d’autres. (Les sociétés Internet disent qu’il est contre-productif pour le gouvernement d’imposer cela.)

Les gens peuvent me crier dessus pour avoir dit cela, mais la neutralité du net est l’un des combats les plus longs et maintenant les plus inutiles des États-Unis sur la technologie.

Oui, mais les fournisseurs Internet comme Spectrum, Verizon et Comcast qui ont des tuyaux directement dans les foyers sont ce qui préoccupe le plus les régulateurs. Ils effraient également la Silicon Valley, car chaque entreprise en ligne a besoin de ces fournisseurs d’accès Internet pour entrer dans les foyers américains.

Cependant, le débat semble beaucoup moins urgent maintenant que nous parlons de menaces de désinformation en ligne sur le déploiement des vaccins et les élections. Le débat sur la neutralité du Net s’est concentré sur les fournisseurs de services Internet en tant que puissants gardiens de l’information sur Internet. Ce terme semble désormais mieux appliqué à Facebook, Google et Amazon.

Cecilia: Pour toujours. C’est probablement le plus ancien problème de politique technologique dont je me souvienne, et je le fais depuis longtemps. L’idée de la neutralité du net revient plus tôt , mais il a vraiment débuté en 2008. Un article de presse parlait d’un homme dont le service Internet Comcast semblait être le bloquant de la musique de quatuor de salon de coiffure sur le partage de fichiers peer-to-peer. La Commission fédérale des communications sanctionné Comcast. Cela a déclenché une lutte pour les règles fédérales et une guerre entre les fournisseurs de télécommunications et les entreprises technologiques.

Ces publicités ciblées, qui sont basées sur notre comportement ou des inférences assistées par ordinateur sur ce que nous aimerons, profitent à la fois à nous et aux entreprises. Nous obtenons probablement des services d’encadrement ou des chambres d’hôtel moins chers, car Facebook offre aux entreprises un moyen relativement abordable de repérer les clients les plus réceptifs.

Pour vous rappeler: Facebook compile des informations sur ce que nous faisons sur ses applications, partout sur le Web et dans le monde réel. Il utilise ces données pour aider Nike ou le café local à proposer des publicités à des personnes susceptibles de devenir des clients potentiels. Google fonctionne de la même manière et de nombreuses entreprises essaient d’en faire des versions.

Il n’y a probablement pas beaucoup de terrain d’entente. Il existe des règles de neutralité du Net ou il n’y en a pas. Et les fournisseurs de services Internet considèrent la neutralité du Net comme une pente glissante qui conduit à une réglementation plus large des services Internet à haut débit ou à des limites imposées par le gouvernement sur les prix qu’ils peuvent facturer. Ils lutteront contre toute réglementation. Et c’est vrai aussi des lobbyistes qui sont engagés pour argumenter contre quoi que ce soit.

Les fournisseurs d’accès Internet, les groupes d’intérêt public, certaines entreprises de technologie et un groupe de nos dirigeants élus hurlent la guerre sainte à propos d’un problème depuis 13 ans sans résolution. Peuvent-ils atteindre un terrain d’entente et nous allons tous passer à autre chose?

Mais Facebook propose également un faux choix entre des types de publicité anciens et inutiles et le mode actuel d’enregistrement de chaque hamburger que vous avez mangé depuis 2001 pour identifier les publicités. Non non Non Non Non.

Facebook est effectivement en disant que la seule alternative à son statu quo invasif et monopolisant les données est le système pré-Internet dans lequel les magazines, les agences de presse et les réseaux de télévision ont plus ou moins deviné le bon public pour une publicité Nike.

Mais la façon dont Facebook et Google ont conçu leurs systèmes publicitaires n’est pas la seule alternative aux anciennes méthodes maladroites.

Voici quelques questions que nous et les décideurs politiques devons poser à Facebook et aux autres entreprises qui vendent des publicités: Et si les entreprises collectaient moins des données sur nous? Facebook a-t-il vraiment besoin de savoir chaque fois que nous visitons Starbucks à la milliseconde? Qu’est-ce qu’un terrain d’entente efficace?

Nous bénéficierions de moins de campagnes publicitaires sur Facebook et d’un débat plus éclairé sur la manière dont la publicité peut nous servir au mieux.