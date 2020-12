Venant à l’arrière de ce qui a été le plus long NBA et à l’approche de la prochaine dans ce qui sera la saison morte la plus courte, l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel semblait confiant et sans complaisance. « La première chose à savoir si vous allez être répétitif, ce sera plus difficile qu’avant et la bulle deviendra plus grande », a déclaré Vogel aux médias vendredi. « Nous avons joué plus longtemps que quiconque et avons eu une saison morte plus courte que n’importe qui d’autre, donc de ce point de vue, les chances sont contre nous. »

Prêt ou pas, les camps d’entraînement de la NBA rouvrent

Au cours d’une saison sans précédent, les Lakers ont remporté les championnats NBA 2019-20 en battant Miami Heat 4-2 en finale. Vogel a admis que c’était l’un des championnats les plus difficiles à gagner. « C’est tellement difficile de les gagner dans n’importe quel environnement », a déclaré Vogel. « Les circonstances et les revers auxquels l’équipe a été confrontée la saison dernière étaient sans précédent, alors quand vous regardez la totalité, il est remarquable que nos garçons puissent suivre tout cela. »

Finales NBA, LA Lakers bat Miami Heat: LeBron James l’a fait à nouveau et l’a fait à sa manière

Depuis qu’ils ont remporté leur 17e championnat, les Lakers ont vu un peu de désabonnement, mais Vogel est très enthousiasmé par l’alignement reconfiguré avec des joueurs chevronnés comme Dennis Schröder, Montrezl Harrell, Marc Gasol et Wesley Matthews rejoignant le duo superstar de LeBron, James et Anthony Davis. ajouter.

« Les gars que nous avons amenés ici sont des gars méchants », a déclaré Vogel. « Ces gars sont tous des gars physiques avec ce genre d’avantage que je pense qu’ils vont adopter tout de suite. Il est clair que le groupe qui revient connaît la valeur de ce que nous avons créé l’année dernière, et j’espère que nous le déterminerons tôt. »

Il n’a pas arrêté de féliciter les joueurs que les Lakers avaient amenés pour défendre le titre, affirmant que le groupe aurait besoin d’un avantage, d’une puce sur l’épaule, pour donner le ton cette saison. Les Lakers ouvrent la saison avec un match à domicile contre les LA Clippers le 22 décembre (23 décembre, IST) et joueront pour la 22e saison consécutive le jour de Noël, accueillant les Dallas Mavericks au STAPLES Center.

Lorsqu’on lui a demandé comment il gérerait le sentiment d’orgueil qui peut s’insinuer dans le tag des favoris, Vogel a déclaré que son équipe avait la bonne perspective et ne tenait rien pour acquis. Ces gars-là ne se soucient pas d’être favoris », a déclaré Vogel. « Ils savent à quel point c’est difficile, ils connaissent tout le travail, les sacrifices et le dévouement qu’il faut pour jouer pour ce championnat, donc je ne suis pas inquiet à ce sujet. »