Le long de la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie, une guerre des nerfs – et des drones

BÉLARUS BORDER, Ukraine (AP) – Les drones de reconnaissance volent plusieurs fois par jour depuis les positions ukrainiennes au plus profond de l’épaisse forêt qui traverse la frontière avec la Biélorussie, un proche allié russe, parcourant le ciel et atterrissant à la recherche de signes de troubles de l’autre côté.

Les unités ukrainiennes surveillent la frontière de 1 000 kilomètres (650 milles) de marais et de bois pour une éventuelle offensive surprise du nord, une répétition de la poussée russe infructueuse vers Kyiv au début de la guerre il y a près d’un an.

Cette fois, les Ukrainiens ne prennent aucun risque. Depuis l’été, ils renforcent les défenses, construisent et agrandissent des tranchées et posent des mines dans la forêt avant l’offensive printanière que les responsables militaires attendent. Les habitants des villages de la région temporairement occupés l’année dernière sont horrifiés à l’idée que tout recommence.

« Nous écoutons chaque petit son et bruit. Ce n’est pas une façon de vivre », a déclaré Valentina Matveva, 64 ans, du village de Ripke. “Quand tu as constamment peur, ce n’est pas la vie.”

Les craintes d’une nouvelle poussée militaire ont été suscitées en janvier après que la Russie et la Biélorussie ont organisé des exercices conjoints de l’armée de l’air, un mois après une rare visite du président russe Vladimir Poutine à Minsk.

Les experts militaires et les services de renseignement occidentaux ont minimisé la possibilité d’une nouvelle offensive dans le Nord. Le ministère britannique de la Défense a tweeté le 11 janvier que les avions russes et les troupes russes existantes en Biélorussie, bien que nombreux, sont « peu susceptibles de constituer une force offensive crédible ».

Les responsables biélorusses attribuent le déploiement de troupes le long de la frontière à la «dissuasion stratégique» selon des informations locales. Le président autoritaire du pays, Alexandre Loukachenko, a insisté sur le fait qu’il n’enverrait pas de troupes en Ukraine.

Mais les commandants ukrainiens se méfient, se souvenant de la façon dont la Russie a utilisé la Biélorussie comme rampe de lancement au début de 2022.

“Nous surveillons en permanence l’ennemi depuis le sol et observons le mouvement des troupes, si elles se déplacent, combien de troupes et où elles se déplacent”, a déclaré le chef de l’unité de renseignement de l’armée de la région lors d’une tournée de presse cette semaine à quelques kilomètres du frontière. L’officier ne s’est identifié que par son prénom, Oleksandr, invoquant des raisons de sécurité.

Contrairement à l’est avec ses duels d’artillerie dévastateurs, ici, dans le nord, c’est en grande partie une guerre de quadricoptères.

Oleksandr a déclaré que les Biélorusses et les Russes «surveillent constamment nos changements de garde, essayant de trouver les positions de nos militaires».

Parfois, l’unité d’Oleksandr détecte les drones de reconnaissance ennemis et les abat à l’aide de fusils anti-drones. Ou un drone ennemi détecte un Ukrainien et le suit, auquel cas les Ukrainiens essaient de le capturer et de l’ajouter à leur stock.

“Nous avons récemment obtenu quatre de leurs drones de cette façon, et ils ont pris deux des nôtres”, a déclaré Oleksandr.

Il dit que les missions de reconnaissance n’ont révélé aucun signe d’activité inquiétante – pour le moment. “Ils ont une section de renfort, et la patrouille a été renforcée, mais nous n’observons pas une accumulation significative de troupes de notre section”, a-t-il déclaré.

Le lieutenant-général ukrainien Oleksii Pavlyuk, qui est responsable de la province de Kyiv, a été cité dans des informations locales comme ayant déclaré que son pays se préparait à une éventuelle nouvelle attaque à travers la Biélorussie. “Nous avons créé un groupe à la frontière avec la Biélorussie, qui est prêt à affronter l’ennemi avec dignité”, a-t-il déclaré.

Les responsables ukrainiens affirment que personne ne peut savoir comment Moscou se déplacera dans les mois à venir et qu’un état d’alerte est nécessaire le long de la frontière.

“Les (fortifications) ont été faites pour empêcher la réinfiltration”, a déclaré Oleksandr, “Que cela se produise ou non, nous devons toujours être prêts.”

Des soldats ukrainiens armés de mitrailleuses se tiennent dans des tranchées de cinq pieds de profondeur creusées dans le sol de la forêt et renforcées de planches.

Un villageois local passe rapidement à vélo. Ici, les souvenirs sont encore frais de l’occupation temporaire lorsque les troupes russes ont tenté d’assiéger la ville principale de Tchernihiv. Ils se sont retirés le 3 avril alors que Moscou se concentrait sur les provinces orientales de l’Ukraine.

Mais malgré les exercices russo-biélorusses, il y a aussi de l’espoir.

“La première fois qu’ils ont envahi, nous n’avions ni les armes ni l’armée (à la frontière)”, a déclaré Hanna Pokheelko, 66 ans, du village de Koluchivka. “Mais cette fois, nous le faisons.”

Attaque ou pas d’attaque, Olena, du village de Novi Yarylovychi, craint que la situation frontalière ne signifie qu’elle ne verra jamais sa mère, son frère et ses deux sœurs vivant à seulement 3 kilomètres (1,8 miles) dans un village de Biélorussie.

“Je n’arrive pas à croire qu’ils soient si proches et je ne peux pas les voir”, a déclaré la femme de 63 ans, biélorusse de naissance mais mariée dans une famille ukrainienne et qui n’a pas donné son nom complet par inquiétude. pour sa famille.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Samya Kullab, Associated Press