Le long COVID pourrait-il devenir un COVID à vie ?

“Habituellement, vous verrez une trajectoire où ils s’améliorent lentement, mais il y a beaucoup de hauts et de bas”, explique Sandrock, directeur des soins intensifs et vice-président de la qualité et de la sécurité au Davis Medical Center de l’Université de Californie.

“Nous connaissons des personnes qui luttent même au-delà des 12 semaines et qui vont vraiment, vraiment dans 6 mois et 1 an”, convient Bhramar Mukherjee, PhD, professeur d’épidémiologie et de santé publique mondiale à la University of Michigan School of Public Santé à Ann Arbor.

“Comme nous avons plus de données de suivi, je pense que nous aurons une classification plus poussée en termes de temps”, dit-elle.

Ne croyez pas tout ce que vous lisez en ligne

Les personnes atteintes de COVID depuis longtemps recherchent des informations en ligne et recherchent un soutien via les réseaux sociaux. «Beaucoup de nos patients passent leur temps sur Facebook et d’autres groupes de médias sociaux», explique Sandrock, qui admet d’emblée qu’il a un certain préjugé contre les médias sociaux.

Savoir quelles informations partagées dans ces groupes sont exactes peut être difficile, y compris les revendications de traitements pour améliorer le long COVID. “Ce que nous disons vraiment est presque un absolu, c’est que si quelqu’un dit” cela fonctionne vraiment “, ” c’est génial “, ” c’est une solution rapide ” ou ” c’est quelque chose d’utile “, n’y allez pas ” il dit.