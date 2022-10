Le long COVID pèse sur les ressources hospitalières: étude

L’impact d’un long COVID-19 sur des systèmes hospitaliers déjà tendus est important, les patients qui ont été affectés par la maladie passant de longues périodes à l’hôpital et utilisant des ressources d’urgence qui sont rares, selon une nouvelle étude publiée lundi.

Selon la recherche publiée dans le moi canadienjournal de l’association médicale.

Alors que les systèmes de santé sont sous pression, en particulier celui de l’Ontario, qui connaît des fermetures d’urgence, de longs délais d’attente et des pénuries de personnel dans tous les domaines – la recherche indique que plus il y a de personnes atteintes de cas graves de COVID-19, plus un système déjà déformé sera sous pression. , a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Clare Atzema, lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca.

«Vous mettez cela dans le contexte avec la chute à venir, et les masques de tout le monde sont enlevés. Beaucoup vont attraper le COVID et une petite partie va avoir un long COVID », a déclaré Atzema, qui travaille comme médecin urgentiste au Sunnybrook Research Institute de Toronto et scientifique principal à l’ICES.

Elle a ajouté qu’une petite partie est suffisante pour envoyer le système de santé par-dessus bord.

“Il va y avoir une énorme pression supplémentaire sur le système hospitalier qui est déjà surchargé, presque sur le point de s’effondrer”, a-t-elle déclaré.

Jetez la saison de la grippe dans le mélange et il y aura un impact massif au niveau de la population, a déclaré Atzema.

L’étude, qui a examiné des patients en Ontario à l’aide des données de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) entre janvier 2020 et décembre 2021, a révélé que la plus grande utilisation des ressources de soins de santé provenait d’un pour cent des personnes testées positives pour COVID-19 ( ceux avec un long COVID).

Ces patients ont passé une semaine supplémentaire ou plus à l’hôpital au cours de l’année suivante, par rapport à ceux qui n’étaient pas infectés, selon l’étude.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 10 à 20 % des personnes infectées par le COVID-19 développeront une forme de COVID long. Les chercheurs de l’étude notent que les estimations des taux de COVID longs varient selon la méthodologie et les facteurs changeants, y compris les différents types de variantes, la vaccination et l’infection antérieure.

Cependant, il est crucial pour les prestataires de soins de santé, les bailleurs de fonds et les décideurs politiques de comprendre l’impact du long COVID sur le système de santé afin d’allouer les ressources équitablement maintenant et de planifier l’avenir, expliquent les chercheurs.

Par exemple, les chercheurs citent qu’environ 45 % de la population canadienne a été infectée par la COVID-19 au début de 2022. D’ici l’année prochaine, 1 % de ces infections seront probablement admises à l’hôpital pendant une semaine de plus en moyenne que les « cas similaires ». personnes non infectées. Ils consommeront environ 6,6 % des jours-lits d’hôpital avant la pandémie, même lorsque 20 % des hôpitaux sont occupés à plus de 100 %.

« Compte tenu du nombre d’infections récentes, nos résultats laissent présager une utilisation importante des soins de santé par les Canadiens », déclarent-ils.

Atzema a déclaré que les travailleurs de la santé étaient plus que débordés, car ils aidaient des patients qui souffraient souvent de plusieurs affections et que les patients recevaient des soins dans les couloirs.

“Les deux premiers patients que j’ai vus pendant mon quart de travail hier ont attendu plus de 10 heures pour être vus, l’un d’eux avait plus de 80 ans”, a-t-elle déclaré.

Un fardeau supplémentaire sur le système sera intenable, a-t-elle déclaré.

Et au niveau individuel, même si le risque de COVID long est faible, c’est quelque chose qui est possible avec toute infection au COVID-19 et cela peut avoir un impact néfaste sur votre vie, a déclaré Atzema.

De plus, elle a ajouté que tous les patients sont touchés car ceux qui ont un long COVID devraient utiliser les ressources d’urgence et hospitalières plus longtemps et plus fréquemment. La population dans son ensemble sera touchée par le long COVID en raison de sa pression sur le système, qu’elle développe ou non la maladie.



LA VACCINATION DIMINUE LE RISQUE DE LONG COVID

“C’est quelque chose que vous voulez éviter à tout prix”, a-t-elle déclaré. Le port d’un masque à l’intérieur et une meilleure filtration de l’air dans des endroits comme les écoles feront une différence, a-t-elle déclaré.

“Je sais que tu n’as plus l’air cool si tu en portes un, mais nous entrons également dans cette saison avec la grippe et faisons-nous vacciner. Nous pensons que la vaccination diminue votre risque de COVID long », a-t-elle déclaré.

Bien que les chiffres sur les taux exacts de COVID longs ne soient pas définitifs, une nouvelle étude publiée en Écosse la semaine dernière, complétée par des chercheurs de l’Université de Glasgow, a révélé qu’une personne sur 20 souffre de problèmes de santé à long terme après avoir été malade.





La recherche, publiée dans Communication Natureont constaté que 42 % des personnes ont déclaré ne s’être senties que partiellement récupérées entre six et 18 mois après une infection au COVID-19.

L’étude a également révélé que ceux qui avaient été vaccinés avant l’infection semblaient avoir une certaine protection contre les symptômes à long terme.



“NOUS AVONS BESOIN DE PLUS DE LITS D’HÔPITAUX”

De manière alarmante, ceux qui ont signalé un long COVID présentaient un large éventail de symptômes, notamment un brouillard cérébral, des douleurs thoraciques, des palpitations cardiaques et de la confusion.

À mesure que le temps froid arrive et que de plus en plus de personnes se déplacent à l’intérieur sans restrictions sanitaires, les cas vont augmenter et les systèmes hospitaliers ne sont pas préparés, a déclaré Atzema.





“Nous avons besoin de plus de lits d’hôpitaux”, a-t-elle déclaré. Elle est heureuse que l’Ontario mette en place d’autres cliniques pour éliminer l’arriéré de chirurgies, mais le fait d’avoir plus de lits d’hôpitaux dotés d’infirmières aidera à se préparer à ce qui s’en vient.

“C’est l’effet boule de neige, et nous sommes tous sur le point d’être écrasés… et puis vous ajoutez la saison de la grippe qui arrive, ça va empirer”, a-t-elle déclaré.



Édité par Phil Hahn, producteur de CTVNews.ca