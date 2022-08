Le long COVID double le risque de certains résultats graves chez les enfants et les adolescents : étude

Lyudmyla Kompaniyets, PhD, et ses collègues ont noté que la plupart des recherches sur le long COVID à ce jour ont été effectuées chez des adultes, donc peu d’informations sont disponibles sur les risques pour les Américains âgés de 17 ans et moins.

Inflammation cardiaque; un caillot de sang dans les poumons ; ou un caillot sanguin dans le bas de la jambe, la cuisse ou le bassin étaient les mauvais résultats les plus courants dans une nouvelle étude. Même si le risque était plus élevé pour ces événements et certains autres événements graves, les chiffres globaux étaient faibles.

4 août 2022 – Les chercheurs du CDC rapportent que les enfants et les adolescents atteints de longue durée de COVID ont environ deux fois plus de risques d’avoir des résultats graves, par rapport aux autres sans COVID.

Pour en savoir plus, ils ont comparé les symptômes et les conditions post-COVID entre 781 419 enfants et adolescents avec COVID-19 confirmé à 2 344 257 autres sans COVID-19. Ils ont examiné les réclamations médicales et les données de laboratoire de ces enfants et adolescents du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022, pour voir qui a obtenu l’un des 15 résultats spécifiques liés au long COVID.

Long COVID a été défini comme une condition où les symptômes durent ou commencent au moins 4 semaines après un diagnostic de COVID.

Comparé aux enfants sans antécédents de diagnostic de COVID-19, le groupe COVID-19 long était :