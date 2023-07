Le long-courrier COVID-19 maintenant en invalidité de longue durée avertit les autres de la «maladie invisible»

Leanne Argoso de London, en Ontario, a supposé qu’elle rebondirait après avoir contracté la COVID-19 en mars 2022. Elle ne l’a pas fait.

Argoso, 45 ans, est maintenant en invalidité de longue durée en raison de son travail de physiothérapeute à l’Institut Parkwood avec St. Joseph’s Health Care et lutte contre la fatigue.

Elle avertit les autres que le long COVID-19 est réel.

« Je suis une personne assez active et après avoir eu le COVID, je l’ai traité comme n’importe quel autre rhume. J’ai repris à plein régime mes exercices, mon travail et tout, et je n’avais tout simplement pas la même énergie. »

J’ai l’air de bien fonctionner. Vous commencez à vous demander si vous êtes un peu fou. – Leanne Argoso, long-courrier COVID-19

En octobre, Argoso était en invalidité de courte durée. Après un bref retour au travail, elle est maintenant en invalidité de longue durée.

« Je me réveille et j’ai l’impression que mes jambes sont lourdes », a-t-elle déclaré. « Quand j’en fais trop, mon corps devient nerveux. C’est presque comme si je vibrais et pulsais. »

Elle a du mal à se concentrer, a des maux de tête fréquents et a souvent de la difficulté à se souvenir des mots. Selon le site Web du gouvernement fédéral sur le long COVID-19.

Argoso avec son mari, Dennis, et ses fils, Callen et Grayson. (Soumis par Leanne Argoso)

« Cela a changé ma vie de manière significative », a déclaré Argoso, qui est maintenant un patient atteint de Programme post-aigu COVID-19 de St. Joseph.

Les inconnus créent un « désastre » épidémiologique

Kelsi Break, porte-parole de St. Joseph’s Healthcare, a déclaré que depuis le début du programme en janvier 2021, ils ont servi 510 patients qui ont effectué plus de 3 300 visites.

L’avenir du programme reste cependant incertain.

« Nous n’avons pas encore reçu de confirmation de financement permanent », a-t-elle déclaré.

Dans un courriel à CBC London, Break a déclaré que le financement du programme fourni par Santé Ontario avait pris fin le 31 mars 2022.

« St. Joseph’s a continué à exploiter le programme sans source de financement confirmée, afin de maintenir la continuité des soins pour nos patients pendant que nous poursuivons les discussions avec Santé Ontario concernant le financement continu du programme », a-t-elle écrit.

Il n’y a pas de test diagnostique définitif. Tout le monde a une définition clinique différente. D’un point de vue épidémiologique, c’est une catastrophe. – Colin Furness, épidémiologiste

Argoso a déclaré que la plupart des gens ne sauraient jamais qu’elle est un long-courrier COVID-19.

« À moins que vous ne soyez vraiment affecté – les personnes qui ne peuvent pas sortir du lit, qui ont dû obtenir des aides à la mobilité – vous ne pouvez pas dire quand je suis dehors », a-t-elle déclaré Argoso. « C’est une maladie invisible. J’ai l’air de bien fonctionner. »

Les tests sur le cœur et les poumons d’Argoso semblent bons. Il a été difficile de déterminer pourquoi elle se sent comme elle le fait.

Leanne Argoso documente son long voyage COVID sur Instagram :

« Tout est normal », a déclaré Argoso. « Tu commences à te demander si tu es un peu fou. »

Il y a encore beaucoup de choses que l’on ne sait pas sur le long COVID-19, comme les facteurs de risque, a déclaré Colin Furness, épidémiologiste du contrôle des infections et professeur adjoint à l’Université de Toronto.

« Il n’y a pas de test de diagnostic définitif », a-t-il déclaré. « Chacun a une définition clinique différente, et d’un point de vue épidémiologique, c’est une catastrophe.

« Nous ne savons pas vraiment pourquoi le COVID est capable de pénétrer si profondément dans le corps et de causer autant de dégâts à certaines personnes, mais pas à d’autres », a-t-il déclaré.

Argoso exhorte les gens à ne pas baisser la garde.

« Les gens pensent que la pandémie est terminée et je comprends que ce n’est pas aussi extrême, mais le COVID est toujours là. Soyez prudent et conscient qu’il est toujours là et que cela pourrait vous affecter – vous ne savez pas. »