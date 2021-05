Le long cou du monstre du Loch Ness est-il un pénis de baleine? Les experts ont des opinions partagées

Depuis qu’il y a eu des marins sur les océans, chantant des chants et disant des trucs de pirates sur la dégustation du rhum, il y a eu des observations de créatures étranges et fantastiques – des krakens aux serpents de mer et aux sirènes. pic.twitter.com/Czq5IRjDBC– James Felton (@JimMFelton) 7 avril 2021