Le long combat de Phil Fontaine pour des excuses papales

Il y a des décennies, Phil Fontaine a aidé à ouvrir les yeux du Canada sur les horreurs du système des pensionnats. Et depuis, il a passé des années à demander des excuses au sommet de l’Église catholique. Aujourd’hui, il revient sur le fait d’avoir entendu le pape François dire “désolé” pour la deuxième fois. “Ma grande question en ce moment est de savoir quoi faire à propos de cette question d’aller au-delà des excuses”, a déclaré Fontaine, qui est un survivant des pensionnats et a servi trois mandats en tant que chef national de l’Assemblée des Premières Nations. L’accès aux registres paroissiaux, la gestion des tombes anonymes et la restitution des terres autochtones sont des enjeux clés pour Fontaine. Toujours dans cet épisode, Mabel Brown, une survivante qui a voyagé d’Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, pour voir le pape parler, partage ce que les excuses signifient pour elle.